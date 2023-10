William Amaral no se ocultó y entregó mensaje tras salida de Nacional

Atlético Nacional tomó decisiones importantes sobre la recta final de la Liga BetPlay 2023-II y cuando menos se lo esperaban los hinchas, se confirmó la salida del técnico brasileño, William Amaral.

Una vez anunciada la marcha de Amaral, Nacional confirmó a Jhon Jairo Bodmer como su sustituto, por lo menos hasta final de la temporada 2023 y dependiendo del rendimiento, podría seguir dirigiendo para 2024 al club verdolaga.

Sin embargo, aún no se conocía las reacciones de William Amaral tras salir de Nacional, pero después de varios días, el técnico brasileño dejó un mensaje en su red social de Instagram y agradeció por este tiempo que estuvo trabajando.



“Quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes por cada momento que vivimos en este gran club. Tuvimos grandes triunfos y derrotas dolorosas, pero, sobre todo, muchos momentos fantásticos y mágicos. Muchísimas gracias por ser parte de mi camino. Hasta siempre Atlético Nacional”, mencionó William Amaral.





Hay que recordar que una de las causales para que decidieran no continuar con el proceso de Amaral, fue porque no tenía la licencia de técnico aprobada por Conmebol y eso lo tenía inhabilitado para dirigir en torneos internacionales, así que el club tomó la drástica decisión de no tenerlo en cuenta.