Dayro recibió el aval de su técnico: ‘no veo lo malo de ir a fiestas’

Atlético Bucaramanga se encuentra preparando el duelo contra Independiente Santa Fe por la fecha 12 de la Liga BetPlay y el técnico Armando ‘Poripi’ Osma, despejó algunos interrogantes sobre el presente del equipo y de un posible desorden de algunos de sus jugadores, entre ellos Dayro Moreno.



El entrenador Osma, en primer lugar, defendió a Dayro Moreno de las críticas por un concierto al que asistió con un grupo de jugadores y aseguró que eso no le ha quitado desempeño a la plantilla, pues es un referente. “No veo dónde está lo malo de que los jugadores fueran al concierto, yo fui invitado pero no quise asistir”, mencionó el técnico de Atlético Bucaramanga



Igualmente, el técnico Osma aclaró que se encuentra a gusto con los jugadores más importantes como Dayro y Sherman Cárdenas, por lo que no le presta atención a lo que se dice de ellos por indisciplina.



“He ido a fiestas en donde estoy hasta las 2 de la mañana y me levanto a las 6 a.m. a trabajar; no tengo problemas con Dayro o Sherman, estoy orgulloso de ellos”, aseguró Armando 'Piripi' Osma.



Atlético Bucaramanga tendrá el difícil reto de hacer respetar su casa este viernes 15 de septiembre contra Independiente Santa a las 8:05 p. m. donde esperan enderezar su camino en la tabla de posiciones.