Tolima se pone líder absoluto en la fecha 17: resultados y tabla

La Liga BetPlay 2024-I está entrando en su recta final y con en la fecha 17 varios equipos podían haber definido su clasificación, pero la tabla se apretó y algunos continúan en la pelea para ingresar a los cuadrangulares.



Repase cómo queda esta decisiva fecha que inició el martes 16 y acabará el viernes 19 de abril.

Partidos y resultados fecha 17 Liga BetPlay 2024-I

Envigado 0-2 Deportes Tolima

Jaguares vs. Deportivo Cali

Once Caldas vs. Independiente Santa Fe

​Águilas Doradas vs. Alianza FC

Millonarios vs. Junior

Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira

​Equidad vs. Fortaleza

Patriotas vs. Medellín

América de Cali vs. Deportivo Pasto

Atlético Bucaramanga vs. Boyacá Chicó



Tabla de posiciones fecha 17 Liga BetPlay 2024-I

1. Tolima | 35 pts (+14) *clasificado

2. Bucaramanga | 32 pts (+12) *clasificado

3. La Equidad | 29 pts (+9) *clasificado

4. Santa Fe | 28 pts (+9)

5. Pereira | 28 pts (+7)

6. Once Caldas | 28 pts (+4)

7. Junior | 25 pts (+3)

8. América | 23 pts (+7)

9. Millonarios | 22 pts (+3)

10. Fortaleza CEIF | 22 pts (0)

11. Medellín | 22 pts (-11)

12. Atlético Nacional | 20 pts (0)

13. Jaguares | 18 pts (-3)

14. Águilas Doradas | 18 pts (-3)

15. Deportivo Cali | 16 pts (-1)

16. Envigado | 16 pts (-7)

17. Deportivo Pasto | 15 (-7

18. Boyacá Chicó | 15 pts (-10)

19. Patriotas | 15 pts (-11)

20. Alianza FC | 13 pts (-10)