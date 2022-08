Fecha 7 de Liga BetPlay: resultados y tabla de posiciones EN VIVO

Atlético Bucaramanga y Unión Magdalena abrieron la séptima jornada que finalizará el lunes 15 de agosto con La Equidad contra el América de Cali en el Nemesio Camacho 'El Campín'

A continuación los resultados y la tabla de posiciones actualizada.

Resultados de la fecha 7:

Atlético Bucaramanga 1-0 Unión Magdalena



Cortuluá vs Alianza Petrolera



Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima



Junior vs Deportivo Independiente Medellín



Jaguares de Córdoba vs Deportivo Pereira



Águilas Doradas vs Millonarios



Deportivo Cali vs Deportivo Pasto (aplazado)



Once Caldas vs Patriotas Boyacá



La Equidad vs América de Cali

Tabla de posiciones:

1. Millonarios - 14 pts y +6 | 6 PJ

2. Unión Magdalena - 13 pts y +1 | 7 PJ

3. Once Caldas - 12 pts y +4 | 6 PJ

4. Deportivo Pasto - 10 pts y +3 | 6 PJ

5. Santa Fe - 9 pts y 0 | 6 PJ

6. Junior - 8 pts y +2 | 6 PJ

7. Nacional - 8 pts y +1 | 6 PJ

8. Jaguares - 8 pts y +1 | 5 PJ

9. Patriotas - 7 pts y 0 | 6 PJ

10. Medellín - 7 pts y 0 | 6 PJ

11. Alianza Petrolera - 7 pts y -1 | 6 PJ

12. Atlético Bucaramanga - 7 pts y -1 | 5 PJ​

13. La Equidad - 7 pts y -2 | 6 PJ

14. América - 6 pts y +2 | 4 PJ

15. Tolima - 6 pts y 0 | 6 PJ

16. Deportivo Pereira - 6 pts y 0 | 5 PJ

17. Águilas Doradas - 5 pts y -1 | 5 PJ

18. Envigado - 5 pts y -3 | 6 PJ

19. Cortuluá - 5 pts y -4 | 6 PJ

20. Cali - 1 pt y -8 | 5 PJ