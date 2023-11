Cuadrangular A: Tabla de posiciones y resultados EN VIVO

Este miercoles, 29 de noviembre, iniciará la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II-2023, con protagonismo para el Grupo A.

El grupo A será el que abra esta cuarta jornada de cuadrangulares, con los compromisos de Águilas Doradas vs. Junior y Deportivo Cali vs. Tolima. Estos dos encuentros pueden ser cruciales, debido a que si el conjunto tiburón vence a los antioqueños, y los pijaos no logran sacar un buen resultado de visitante, podría apretar las cosas en el grupo.

Partidos grupo A - Cuarta fecha



Águilas Doradas vs. Junior de Barranquilla

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima

Tabla de posiciones - cuadrangular A



1. Deportes Tolima - 9 Pts. (8)

2. Junior de Barranquilla - 6 Pts. (3)

​3. Deportivo Cali - 1 Pt. (-5)

4. Águilas Doradas - 1 Pt. (-6)