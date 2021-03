Así quedó la tabla de la Liga BetPlay luego del triunfo de América

América de Cali está pasando del infierno al cielo en la Liga BetPlay I-2021. Este jueves, el escarlata derrotó 0-2 al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano, partido que dio inicio a la 12ª jornada del campeonato de Primera División. El resultado afectó la tabla de posiciones, pues parcialmente el equipo escarlata se metió a los ocho mejores.

Resultados fecha 12

Deportivo Cali 0-2 América de Cali

Partidos pendientes

Marzo 12

3:15 p.m.: La Equidad vs. Envigado

8:00 p.m.: Tolima vs. Jaguares



Marzo 13

5:30 p.m.: Pasto vs. Alianza Petrolera

8:00 p.m.: Patriotas vs. Millonarios



Marzo 14

5:35 p.m.: Águilas Doradas vs. Medellín

8:00 p.m.: Nacional vs. Junior



Marzo 15

8:00 p.m.: Bucaramanga vs. Once Caldas



Marzo 16

8:00 p.m.: Pereira vs. Chicó



Tabla de posiciones