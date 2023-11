Posiciones cuadrangular B: Nacional vs Millonarios se sacan chispas

Inician los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2023-II y este domingo 12 de noviembre el B será el gran protagonista, pues es considerado el 'grupo de la muerte', donde cualquiera que resbale, puede quedar condicionado para llegar a la final.

Resultados cuadrangular B Liga BetPlay 2023-II



Atlético Nacional 0-0 Millonarios (en juego)

América vs Medellín (7:30 p.m.)



Resultados cuadrangular A

​

Lunes 13 de noviembre

​Deportivo Cali vs Águilas Doradas (5:00 p.m.)

Tolima vs Junior (7:30 p.m.)



Tabla de posiciones cuadrangular B Liga BetPlay 2023-II



1. Nacional - 1 pts

2. Millonarios - 1 pts

3. Medellín 0 pts

4. América 0 pts



Posiciones cuadrangular A Liga BetPlay 2023-II



1. Águilas Doradas - 0 pts

2. Deportivo Cali - 0 pts

3. Tolima - 0 pts

4. Junior - 0 pts