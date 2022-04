Se juega la fecha 14 de Liga Betplay: resultados y tabla de posiciones

Con el empate entre La Equidad y Deportivo Cali se está abriendo la jornada 14 de Liga Betplay. Las emociones quedaron reservadas para el fin de semana y todas las miradas se centran en el duelo: América vs Millonarios, más tras la salida del técnico Juan Carlos Osorio. Los escarlatas necesitan recomponer su camino y al frente tendrán una dura prueba ante el líder.

Resultados en la fecha 14 de Liga

Viernes, 1 de abril

La Equidad 0-0 Deportivo Cali



Sábado, 2 de abril

2:00 pm | Ind. Medellín vs Envigado

4:05 pm | Deportivo Pereira vs Tolima

6:10 pm | Patriotas vs Atlético Nacional

8:15 pm | Junior vs Alianza Petrolera



Domingo, 3 de abril

3:00 pm | Águilas Doradas vs Jaguares

5:30 pm | América vs Millonarios

7:35 pm | Santa Fe vs Unión Magdalena



Lunes, 4 de abril

4:00 pm | Cortuluá vs Pasto

8:00 pm | Once Caldas vs Bucaramanga

Tabla de posiciones en Liga Betplay I-2022

1. Millonarios - 29 puntos | 13 PJ

2. Nacional - 27 puntos | 13 PJ

3. Tolima - 26 puntos | 13 PJ

4. Medellín - 22 puntos | 13 PJ

5. Once Caldas - 21 puntos | 13 PJ

6. Envigado - 20 puntos | 13 PJ

7. Alianza Petrolera - 19 puntos | 13 PJ

8. La Equidad - 19 puntos | 14 PJ

9. Junior - 19 puntos | 13 PJ

10. Santa Fe - 19 puntos | 13 PJ

11. Bucaramanga - 18 puntos | 13 PJ

12. Cortuluá - 16 puntos | 13 PJ

13. Jaguares - 16 puntos | 13 PJ

14. Pereira - 15 puntos | 13 PJ

15. América - 15 puntos | 13 PJ

16. Rionegro Águilas - 14 puntos | 13 PJ

17. Patriotas - 12 puntos | 12 PJ

18. Deportivo Cali - 12 puntos | 14 PJ

19. Deportivo Pasto - 11 puntos | 13 PJ

20. Unión Magdalena - 9 puntos | 13 PJ