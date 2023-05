Torrencial aguacero llevó a suspensión de Nacional-Alianza Petrolera

Cuando se jugaba el minuto 20 del primer tiempo entre Atlético Nacional y Alianza Petrolera en el Atanasio Girardot, el árbitro Carlos Ortega tomó la decisión de detener el partido. El equipo de Barrancabermeja ganaba desde el minuto 5 con gol de Luis Miguel Angulo.



La pelota no rodaba en el terreno de juego, empezaban a aparecer los primeros charcos y la visibilidad era prácticamente nula, según contó el arquero José Luis Chunga. Además, había amago de tormenta eléctrica.



Después de un breve diálogo con los capitanes y darle continuidad al juego por unos minutos más, el central del compromiso decidió enviar los equipos a los camerinos. Cada vez era más difícil jugar.

Cabe recordar que el partido entre Águilas y Pasto, también por el Grupo A, no pudo jugarse en su totalidad en la noche del sábado, por cuenta de las condiciones climáticas. El compromiso tuvo que jugarse este domingo en la mañana.



Respecto al duelo entre Nacional-Alianza, el árbitro Ortega aguardará unos minutos para inspeccionar el terreno de juego, a la espera que se detenga la lluvia y responda el drenaje. En casa de no detenerse la lluvia y no ver una mejoría en la cancha, el partido podría reprogramarse para este lunes en la mañana.