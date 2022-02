¡A repetir la historia! Cali visita a Tolima en disputa de Superliga

Deportivo Cali terminó su preparación para afrontar un nuevo partido definitivo, como lo será la final de vuelta de la Superliga Dimayor 2022, en el cual la ida concluyó con empate 1-1 contra el Deportes Tolima en Palmaseca y que ahora el elenco de Rafael Dudamel buscará lograr lo conseguido hace dos meses, cuando levantó el título de la liga pasada en la capital tolimense.

Hoy el entorno es totalmente diferente, ya los equipos tienen un ritmo de competencia, con Tolima siendo el líder del torneo y el Cali colero donde solamente ha logrado 4 puntos en 8 partidos.



El conjunto ‘azucarero’ luego del empate del fin de semana pasado 1-1 contra Alianza Petrolera en Palmaseca, el grupo volvió a los entrenamientos el lunes con ejercicios de movilidad y con la recuperación física de todo el grupo por la seguidilla de partidos del último mes.



Este martes trabajaron ya enfocados en la parte táctica correspondiente al duelo contra el Tolima y finalizando la practica hicieron énfasis en la definición para poder obtener en la noche de este miércoles, la segunda Superliga de la institución verdiblanca.



En la noche de este martes, se realizó la rueda de prensa previa al compromiso en Ibagué con el técnico Dudamel y el capitán Teófilo Gutiérrez, en el cual dieron sus impresiones sobre lo que será el juego.



Dudamel habló de la importancia del partido y analizó a su rival: “en las horas previas a una final, desde lo deportivo, táctico es refrescar sobre todo cuando ya has enfrentado tan seguido a un mismo rival, refrescar características, ideas, funcionamiento en lo individual, poder desde lo específico marcarle fortalezas de alguna de sus individualidades qué pueden ser determinantes, pero cuando uno va a enfrentar a un buen rival cómo lo es Deportes Tolima, habla sobre todo de lo colectivo de qué buen equipo es qué es”.



Seguidamente añadió: “hacerles entrar en conciencia de la importancia de jugar esta Superliga, esta final, la opción de ganar un nuevo trofeo y no valen los 19 puntos de Tolima y los 4 del Cali, el partido está empatado queda en 90 minutos, refrescar y recordar ese lindo momento que hace dos meses vivimos aquí, donde dimos la vuelta olímpica, hace uno las veces de llevarles a la calma, porque lo que ya no trabajaste en los días anteriores, ya en estas horas previas no tienes como, pero el grupo está muy bien, tranquilo y deseoso de jugar este lindo partido”.



También compareció sobre el manejo que le ha dado al grupo por la seguidilla de partidos: “nos ha costado muchísimo, no hemos tenido una semana larga desde qué arrancamos a competir y se vuelve uno un entrenador muy digital entre lo que quiere mostrarles del rival, lo que queremos seguir repitiendo de lo bueno qué se puede hacer entre partido y partido, como fortalecer en funcionamiento lo que queremos del equipo. Nuestros futbolistas tienen una huella muy buena de trabajo, que nos permite en los cortos tiempos soportar la exigencia, la intensidad para prepararnos nuevamente, pero a esa herramienta digital tiene que apelar el entrenador en toda esta seguidilla domingo-miércoles, estaba marcado así desde el principio, sabíamos cuál era la planificación de nuestros partidos, así que lo vamos trabajando en la medida de lo posible en la cancha”.



Luego ‘Teo’ habló del sueño de conseguir un nuevo título: “es una final, se debe jugar como tal, nosotros, creo que nos estamos acostumbrando a eso, la mayoría ya la jugó así que bueno, una plaza muy bonita para jugar al fútbol, un gran rival, grandes jugadores, pero nosotros venimos a hacer nuestro trabajo, ojalá con la ayuda de Dios podamos ganar la Superliga qué es una copa anhelada, ese es el sueño de nosotros y vamos a plasmar un partido con mucho carácter y personalidad”.



Posteriormente mencionó la importancia del trabajo realizado por Dudamel: “el trabajo que ha venido haciendo el profe en tres-cuatro meses creo que ha sido estupendo, Cali llevaba 6 años sin ser campeón y gracias a Dios nosotros pudimos plasmar esa estrella anhelada que quería el hincha y vamos camino a mejorar, cómo digo siempre, los más jóvenes ya saben jugarla, tienen un grupo de mayores que tienen un pergamino muy grande, que han quedado campeones, jugadores de selecciones y creo que el Cali se caracterizan en eso, de sacar buenas promesas y lo más importante es jugar las finales y las finales se ganan dentro del terreno de juego, nosotros venimos acá con ilusión y ese es un sueño que tenemos y vamos a tratar de dar todo para quedarnos con ello”.



Esta es la tercera vez que el Cali afronta este torneo, las dos anteriores fueron contra Atlético Nacional.



La primera fue en la tercera edición de la competencia en 2014, cuando el cuadro verdolaga fue el campeón del Apertura y Finalización del 2013 y el Cali disputó la final al ser el mejor de la reclasificación. Cali ganó en la ida en el Estadio Pascual Guerrero 2-1 con doblete del paraguayo Robin Ramírez, el descuento visitante fue de Stefan Medina. En la vuelta Nacional ganó 1-0 con gol de Jefferson Duque y el Cali desde la tanda de penales quedó campeón al ganar 3-4 en Medellín.



En el 2016 fue la otra final, en el cual el Cali ganó el torneo Apertura y Nacional el Finalización del 2015. La ida en el Estadio del Deportivo Cali finalizó con victoria de Nacional 0-2 con anotaciones de Jonathan Copete. En la vuelta el equipo antioqueño redondeó el resultado con triunfo 3-0 con goles de Macnelly Torres, Sebastián Pérez y Luis Carlos Ruiz.



Mientras que para Tolima es la segunda, la primera fue la del 2019 que perdió por panales 0-3 en Ibagué contra Junior, la idea terminó 1-2 para el Tolima en Barranquilla con gol de Luis Díaz en los ‘tiburones’ y los ‘pijaos’ con doblete de Marco Pérez, en la vuelta los rojiblancos ganaron 0-1 con gol de Luis Carlos Ruíz.



Alineación probable

Guillermo De Amores; Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, Jorge Marsiglia, Christian Mafla; Carlos Robles, Sebastián Leyton, Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco; Ángelo Rodríguez.



Estadio: Manuel Murillo Toro

Hora: 8:00 p.m.

TV: Win Sports +

Árbitro: John Hinestroza (Chocó)

VAR: Jorge Guzmán (Norte)





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15