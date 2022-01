Sorteo de Liga, Copa y Torneo BetPlay para el 2022, EN VIVO

Las competiciones a nivel local están por arrancar. La Dimayor realizará hoy el sorteo de Liga, Torneo y Copa, para conocer cómo será el fixture de las competiciones para el 2022. El evento tendrá transmisión de Win Sports y Win Sports +, a partir de las 6:00 p.m.

Este lunes 3 de enero a las 6:00PM conéctate con el Sorteo de las Competencias DIMAYOR 2022. Descubre cómo quedará tu equipo favorito en la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2022, #TorneoBetPlayDIMAYOR I-2022 y la #CopaBetPlayDIMAYOR 2022. Conoce más en 👉https://t.co/t1bccVqfCo pic.twitter.com/lfdtkioXaa — DIMAYOR (@Dimayor) January 3, 2022

Sorteo Copa BetPlay



Se sorteará la fase 1, donde entrarán todos los equipos de la B (Torneo), con la diferencia que el club que tuvo el mejor puntaje en el 2021, pasará directamente a la fase 2. Serán siete llaves de donde saldrán los siete ganadores para completar la fase 2, con cuatro llaves, con Boyacá Chicó y los siete ganadores. En la fase 3 entrarán los clubes de Primera que no tuvieron competición a nivel internacional.



Para la fase cuatro, entrarán los ocho clubes de primera que tienen participación a nivel internacional. Así se jugará la primera fase, que arrancará para el 9 de febrero.



Boca Juniors de Cali vs Fortaleza

Tigres F.C vs Leones

Deportes Quindío vs Bogotá F.C

Orsomarso S.C vs Llaneros

Atlético Huila vs Real Cartagena

Valledupar F.C vs Atlético

Real Santander vs Barranquilla F.C