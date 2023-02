Rafa Robayo no piensa igual que Millonarios en caso de Daniel Cataño

El fútbol colombiano sigue comentando lo que sucedió en Ibagué el último domingo, pues la violencia e intolerancia provocó que se suspendiera el partido entre Deportes Tolima y Millonarios.



Un aficionado invadió el campo de juego y agredió a Daniel Cataño. El jugador de Millonarios reaccionó y devolvió la agresión, siendo expulsado; sin embargo, por falta de garantías los jugadores azules decidieron no jugar.



Aunque ya se dieron las primeras sanciones sobre el tema, se espera que la Dimayor reaccione con castigos fuertes y empiece a mostrar resultados en materia de seguridad en eventos deportivos, pues es la duela del negocio.



Mientras tanto, los más allegados al fútbol siguen entregando opiniones y conceptos sobre lo que sucedió, y lo que debería venir para erradicar la violencia en los estadios de Colombia.



Es por eso que el ‘Gol Caracol’ le consultó a Rafael Robayo sobre su pensamiento al respecto. Rafa es uno de los símbolos de Millonarios y también jugó en Tolima; por eso es voz autorizada.



Sin embargo, sus declaraciones no parecen estar de acuerdo al pensamiento del club embajador: “Para mí se debió jugar, y con Millonarios con 10 hombres, porque Daniel salió expulsado y esas son las reglas. El no hacerlo no va a generar un precedente”.



Sin embargo, Robayo está de acuerdo en que se deben sentar precedentes para que los hinchas entiendan que las acciones violentas afectan el espectáculo.



“El hecho de que ingrese alguien al terreno de juego pasa a nivel mundial, entra gente desnuda, gente a pedir fotos. Pero cuando es una agresión, hay que tratar de sentar un precedente por parte de la Dimayor y la FCF en pro de una tolerancia, para que la gente entienda que es un deporte y que hay que intentar disfrutarlo de la mejor manera”, manifestó Robayo.



Sin mencionar a Cataño, Robayo habló de la responsabilidad que tienen los jugadores para no encender más los ánimos, como las provocaciones a las tribunas.



“El tema no pasa solo por la intolerancia del hincha que somete, sino también lo que uno como jugador tiene que manejar intentando no generar provocaciones o gestos que puedan calentar el ambiente, que termine en agresión como lo que pasó este domingo en el Manuel Murillo Toro”.



Y añadió: “lastimosamente, tenemos que saber que al ser protagonistas estamos expuestos a todas estas cosas en cuanto a provocaciones, con rivales, hinchada, y lo tenemos que saber manejar. El tema del partido de ayer ya venía candente con la llegada del equipo al hotel, con palabras y gestos”.