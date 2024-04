Así empezó la fecha 15 de la Liga BetPlay: resultados y tabla

Este viernes 5 de abril comenzó la jornada 15 de la Liga BetPlay Dimayor, donde varios equipos aún se mantienen en la pelea de alcanzar al grupo de 8 equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales, apenas finalice el Todos contra Todos.

En esta ocasión Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga comienzan la jornada como líderes, además que varios equipos continúan por ingresar a los otros puestos de clasificación.

Resultados fecha 15 de la Liga BetPlay

Millonarios 3-1 Independiente Santa Fe*

Envigado 1-1 Deportivo Pereira

Atlético Nacional vs. Fortaleza CEIF

Once Caldas vs. Deportes Tolima

Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali

América de Cali vs. Junior de Barranquilla

Patriotas vs. Alianza FC

Jaguares vs. Independiente Medellín

Equidad vs. Boyacá Chicó



*Partido disputado el 27/03

Tabla de posiciones Liga BetPlay

1. Tolima | 29 pts (+12)

2. Bucaramanga | 29 pts (+12)

3. Santa Fe | 27 pts (+9)

4. Pereira | 27 pts (+7)

5. Once Caldas | 25 pts (+3)

6. Junior | 24 pts (+6)

7. La Equidad | 23 pts (+2)

8. América de Cali | 19 pts (+4)

9. Millonarios | 19 pts (+2)

10. Atlético Nacional | 19 pts (+1)

11. Águilas Doradas | 18 pts (-2)

12. Medellín | 18 pts (-12)

13. Fortaleza CEIF | 16 pts (-3)

14. Jaguares | 16 pts (-3)

15. Deportivo Cali | 15 pts (-1)

16. Boyacá Chicó | 15 pts (-5)

17. Envigado | 15 pts (-5)

18. Alianza FC | 12 pts (-7)

19. Deportivo Pasto | 12 pts (-8)

20. Patriotas | 11 pts (-9)