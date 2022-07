Once Caldas se quedó con el clásico y se trepó en la punta de la Liga

Este domingo en el estadio Palogrande de Manizales se disputó una nueva versión del clásico cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira. El 'Blanco-Blanco' derrotó 2-1 al matecaña y escaló hasta la segunda casilla de la clasificación en la Liga Betplay II-2022 que lidera Unión Magdalena. Los goles fueron obra de Ayron del Valle y Edwar López, en el local; Carlos Ramírez, en la visita.

El primer gol se dio a los 42 minutos, luego de un centro preciso de Diego Valdés desde sector derecho; Ayron la bajó de pecho, controló y la mandó al fondo con un derechazo imposible para el arquero Harlen Castillo.



Apenas pasaron tres minutos, Pereira no se reponía del gol cuando llegó el segundo. Todo inició en un saque del portero Eder Cháux, que terminó en poder de Edward López pasando la línea de la mitad; el exjugador del DIM se la jugó con Ayron y recibió la asistencia cuando picaba al segundo palo. La pelota se le pasó a Carlos Ramírez y López conectó perfecto. Con el 2-0 se fueron al descanso.



En el complemento el panorama cambió. Once Caldas seguía insistiendo pero no tuvo profundidad. Pereira ejercía mayor presión sobre el medio campo y aunque no tejió ninguna jugada para llegar al arco de Cháux, sí consiguió una falta muy cerca al área que con sello Carlos Ramírez puso el 2-1. Transcurría el minuto 72 cuando el capitán cobró con un potente zurdazo, el balón se coló entre la barrera, le picó a Chaux y terminó metiéndose al fondo de las piolas.



Con este resultado, el equipo de Diego Corredor sumó su segundo triunfo en la Liga Betplay II-2022, en la que no conoce derrota. Llegó a 9 puntos y se trepó a la segunda casilla de la clasificación, mientras que Deportivo Pereira no pudo evitar su segunda caída.