Sherman Cárdenas, otro que abandona barco búcaro: ¿se va con su socio?

La puerta giratoria sigue produciendo noticia en Atlético Bucaramanga: a la lista de salidas que incluyó al recién nombrado técnico Hernán 'Bolillo' Gómez, se sumó otro nombre que pocos querían ver.

Se trata de Sherman Cárdenas, el hombre que por años ha sido insignia del equipo de su ciudad y que cumplió una temporada muy destacada.



Aunque la idea era retenerlo, a sus 33 años él quiere respirar otros aires: "No aceptó la oferta nuestra y ayer (miércoles) terminó su vinculación con el club. Él quería una oferta superior que no estaba a nuestro alcance y le agradecemos por todo lo que hizo por la institución, porque además de futbolista es hincha del equipo y le deseamos lo mejor", dijo Jaime Elías Quintero, presidente de Atlético Bucaramanga, citado por el diario Vanguardia.



De esta manera termina la tercera temporada del creativo y la duda queda abierta: ¿a dónde irá para 2023? Los rumores indican que acompañaría a su socio en la tarea ofensiva, Dayro Moreno, en el Once Caldas.





Vale decir que el equipo de Manizales apuesta fuerte para evitar el descenso y la sociedad podría ser muy rendidora en la siguiente campaña.