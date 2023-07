‘Estoy de acuerdo con Pinto en concepto de Sandoval’: Sergio Herrera

Sergio ‘Barranca’ Herrera será el técnico encargado para el debut del Deportivo Cali en la Liga BetPlay II-2023. El lunes 17 de julio, el azucarero visitará a Deportivo Pereira en la fecha 1 del campeonato, sin técnico en propiedad tras la renuncia de Jorge Luis Pinto.



Herrera estaría junto a Hernando el ‘Cocho’ Patiño en un interinato ante la crisis del club vallecaucano. Y ‘Barranca’ está tranquilo ante ese reto, pues viene de ser el asistente técnico de Pinto.



Y aunque ‘Barranca’ es trabajador del Deportivo Cali, y muy seguramente regrese a la Secretaría Técnica del club cuando llegue un nuevo cuerpo técnico, no guardó silencio sobre Pinto y su salida.



En entrevista con ‘Deportes Sin Tapujos’, Herrera alabó a Jorge Luis Pinto: ‘Nos dejó una enseñanza a todos los que trabajamos cerca de él en el club; una enseñanza de profesionalismo, de demasiado amor por el Cali… la verdad, muchas veces me preguntaba de dónde nació ese amor del ‘profe’ por el Cali. Se preocupaba por cosas que no debía preocuparse, siempre buscando el bien para todos”.



“Ustedes ven una persona con un carácter fuerte, con un tono de voz fuerte, pero es más humano que todos nosotros. Siempre preocupado por el jugador, por el pago de su salario, por su vida personal… y por el vigilante, por la señora de la cocina, por todos”, añadió Sergio Herrera.



El ex asistente de Pinto rescató sus valores y entendió su renuncia por la contratación de Luis Sandoval, pues siempre iba un paso adelante. “Siempre se hacía un análisis de cada jugador (que sonara). El pedía que lo investigáramos, con videos, estadísticas, saber su vida personal. Íbamos adelante, para que cuando nos hablaran, ya nosotros tener información… Y eso pasó con Sandoval, porque él veía cosas parecidas en Roger Andretty (canterano), que había hecho un trabajo muy duro”.



Sobre Sandoval, Sergio Herrera dejó claro que “no está a la par del equipo en la parte física”, pues no entrena en un equipo desde el pasado 12 de mayo. Así, necesitará un plan de reacondicionamiento que puede durar unas tres semanas, aunque está trabajando con buena disposición.



Luego, ‘Barranca’ dijo que estaba de acuerdo con el pensamiento de Pinto sobre Luis Sandoval: “Yo estaba de acuerdo también. Me parecía que Roger (Andretty) había hecho un buen trabajo, y detrás de él vienen otros delanteros; pero en últimas, el Comité toma la decisión. Uno entrega una opinión buscando lo mejor para el club”.