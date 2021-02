‘Este llamado me hace sentir muy orgulloso’: Yerson Mosquera

Atlético Nacional sigue teniendo representantes en la Selección Colombia. Los verdolagas aportan con dos jugadores en el primer microciclo de Reinaldo Rueda como entrenador del combinado nacional. Yerson Mosquera es uno de los jugadores que recibieron su primer llamado a la Tricolor’, en el que traduce el buen momento que pasa con el conjunto verde de Antioquia, siendo uno de los jugadores indiscutidos por Alexandre Guimarães.



“Siento una gran alegría, es una motivación muy grande por este llamado a la Selección Colombia de mayores. He estado en otras categorías, pero es la primera vez que voy a estar con una Selección mayor”, destacó Mosquera.



Con 10 partidos profesionales, Yerson remarcó que “este llamado me hace sentir muy orgulloso, porque gracias al trabajo, la dedicación y el esfuerzo, ha sido muy importante para conseguir este objetivo. Gracias también a la continuidad que he tenido en Nacional en los últimos meses”.



Aunque no fue citado para el partido frente a Deportivo Pasto, Yerson podría estar en el juego del próximo sábado frente a Boyacá Chicó, para luego unirse a la Selección Colombia en Barranquilla, donde es esperado desde este lunes 8 de febrero.



