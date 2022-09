Néstor Lorenzo respondió a Millonarios ¿Liberará a Llinás y Montero?

Millonarios preparará no solo el duelo contra América, sino el partido de ida de la final de Copa con varias ausencias, debido a las convocatorias de las selecciones de Colombia y Costa Rica, para los duelos amistosos de la fecha FIFA.



En las últimas horas, se habló sobre la decisión que tomó Millonarios, para contar con Álvaro Montero y Andrés Llinás, en el duelo de ida en Barranquilla. En días pasados, se confirmó que las directivas azules pagarán un vuelo chárter, para que salgan de territorio norteamericano, rumbo a Colombia.



En la rueda de prensa de la Selección Colombia, el técnico Néstor Lorenzo habló sobre alguna petición especial de Millonarios, para soltar a los dos jugadores y ser tenidos en cuenta por Alberto Gamero “la fecha FIFA termina luego del segundo partido, son jugadores del plantel. No sería serio mandarlos antes, lo lamento. Lo dije en conferencia de prensa, pero bueno. No he recibido petición de Millonarios. Gamero tuvo toda la disposición de prestar a los jugadores, es un orgullo para él y el club”.



“En ese sentido, no habrá cambios. Llegarán lo más pronto posible, tan pronto termine la fecha” concluyó.