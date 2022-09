Viera, duro con hinchas de Cali por invasión: ‘no es sano y correcto’

Los últimos diez minutos de juego entre Cortuluá y Deportivo Cali en el estadio Doce de Octubre por la fecha 13 de la Liga BetPlay dejó una mala imagen dentro de la cancha tras la invasión de los hinchas azucareros, quienes no soportaron ir perdiendo 2-0 y la mala campaña del equipo de Mayer Candelo.



Por ello, luego de conocerse el terrible episodio de hinchas contra los futbolistas dentro de la cancha, otros jugadores referentes del fútbol colombiano se hicieron presentes con su opinión con respecto a este tema y uno de ellos fue el capitán de Junior, Sebastián Viera, quien lamentó lo sucedido previo al partido contra Millonarios en Barranquilla.



“Por favor evitemos la violencia. No es sano, no es correcto. El resultado final nos compromete a todos: estadios vacíos, alejar a los niños del estadio y problemas sociales. Les pido solidaridad completa con todo el plantel del Deportivo Cali”, dijo contundente Viera.



Igualmente, el exdelantero de Cali, Harold Preciado, hoy jugador del Santos Laguna de México, también dio su mensaje de solidaridad lamentando el mal momento del club caleño.



“Lamentable los hechos sucedidos hoy a mis ex compañeros del Deportivo Cali. Solidaridad y espero que pronto puedan revertir esta difícil situación, mucha fuerza”, sentenció Preciado.



