Sebastián Viera sí tendrá homenaje y despedida: conozca los detalles

El hincha tiburón sigue lamentándose la salida del capitán Sebastián Viera para Liga II-2023. El uruguayo que terminaría contrato en diciembre de este año, acordó su salida del Junior seis meses antes, después de no entrar en los planes del técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.



Y es que la noticia cayó como "baldado de agua fría" para la hinchada rojiblanca, que aguardaba al menos por un último partido en el Metropolitano. La buena nueva para Viera y todos los aficionados del Junior es que sí habrá un reconocimiento para el arquero uruguayo. Y no solo uno, de hecho, serán dos.



El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, confirmó que Viera tendrá un reconocimiento en la Ventana de Campeones. El 'Homenaje al capi' será este viernes a las 5:30 pm.



En el evento especial programado para este 9 de junio, le agradecerán por los años que dedicó al tiburón. "Al uruguayo más barranquillero, que nos dio tanto dentro y fuera de la cancha", dijo el mandatario en redes sociales, donde promocionó el homenaje que harán desde la Alcaldía.



Este no será el único reconocimiento para Viera. El arquero uruguayo contó que junto a Fuad Char acordaron un encuentro en el estadio Metropolitano para despedirse oficialmente de la afición. Cabe recordar que la repentina salida de Sebastián, sin tener siquiera una despedida como el ídolo que es, era algo que tenía muy molesta a la hinchada rojiblanca.



"Don Fuad me dio la oportunidad -la cual le agradezco- de tener una linda despedida. Hay una fecha tentativa que es el 8 de julio. Si todo sale bien será ese día y espero que el Metropolitano se llene. Nunca tuve la oportunidad agradecerle a la gente de la cancha", reconoció Viera en charla con El Heraldo, después de reconocer que "soy el jugador con más partidos en la historia de Junior en el Metropolitano y quisiera disfrutar y llorar ese día”.



El arquero estuvo 12 años y medio en la institución y conquistó siete títulos, el más reciente en Superliga 2020 ante América, también confirmó que no fichará en Colombia con otro equipo, después de los rumores de su posible llegada al Atlético Huila.