'Bolillo' decidió por Viera: 'por primera vez no estaba en los planes'

Sebastián Viera habló por primera vez de su salida de Atlético Junior, 12 temporadas y siete títulos después, una noticia que sorprendió a la afición barranquillera.

Tal como se comentó hace unos días, la decisión no fue del arquero sino que la tomó el técnico Hernán 'Bolillo' Gómez.



"Aún estoy asimilando esta nueva etapa fuera de Junior, pero estoy bien, contento, feliz por el reconocimiento que me ha dado la gente, por el cariño que me han dado día a día, eso es lo más importante", dijo el futbolista en Win Sports.



"La noticia me tomó por sorpresa, pero no fue dura, estoy feliz, duro fue cuando fui a Arsenal de Inglaterra con 20 años y me dijeron que no podía jugar más fútbol. Por más de que el contrato iba hasta diciembre, pues se adelantó seis meses, pero eso no quiere decir que no estoy feliz, estoy contento y agradecido con Junior, agradecido con la familia Char, por cada momento", añadió.



Y entonces reveló el paso a paso de su adiós: "Don Fuad me llamó un día y me dijo que si podemos reunir, nos juntamos en la tarde, me expresó lo que me expresó y así empezó todo, con mucho respeto y cariño como ellos me tiene a mí y yo a ellos. Él me explico lo que estaba pasando, en lo cual me asombro un poquito, pero en parte los entendí, porque terminó mi ciclo, porque por primera vez no estaba en los planes de alguien", detalló.



"Yo siempre me quedé en Junior y eso que recibí propuestas de muchos lugares, aún mejores de manera económica, porque siempre me sentí querido. Este semestre el técnico tenía otros planes que eran diferente, los cuales respeto y acepto, así como acepto cuando soy titular y cuando no y lo entiendo", comentó el uruguayo.



Entonces despejó rumores sobre una presenta negativa a ser relevo de Jefferson Martínez: "Fuad me explicó que no le gusta verme en el banco de suplente, respetando toda la carrera que hice y lo que soy para Junior, pero yo en ningún momento dije que si no soy suplente no quiero estar. Lo tomó como un aprendizaje más porque aquí viví cosas que nunca había vivido".



La lección le quedó muy clara: "Para mí todo esto ha sido fructífero, Sebastián Viera no quiere incomodar, quiere que el club progrese. No quiero ser una carga".



Sobre su futuro, el uruguayo que todavía no decide si se retirará o no, pero descartó jugar en un club distinto a Junior en el FPC: "voy a utilizar estos seis meses para seguir creciendo, preparándome y si dejó el fútbol, porque esto no es un retiro del fútbol, pero si no juego, me seguiré preparando para lo que quiero hacer".



Viera concluyó que Fuad Char le ofreció quedarse para trabajar en la parte formativa Lo suyo, en los próximos años, pasaría por la dirección deportiva para lo cual necesita todavía más preparación y experiencia: "No quiero que me den un cargo en Junior por reconocimiento y cariño por lo que hice, sino por mi preparación".