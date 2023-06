¿No fue mutuo acuerdo? Apuntan al 'Bolillo' por deshacerse de Viera

"De común acuerdo, las partes han decidido terminar anticipadamente el vínculo contractual que tenía vencimiento en diciembre de 2023", anunció Junior en un comunicado de prensa, en el que dio detalles de la salida del ídolo rojiblanco, Sebastián Viera.



Sin embargo, en las últimas horas el periodista José Hugo Illera desmintió la versión de "mutuo acuerdo" y aseguró que a Viera lo sacó el técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez. De hecho, en Barranquilla ya se habla de los posibles reemplazantes del uruguayo.

Lo cierto es que hace unos días, Melissa Martínez adelantó en ESPN que con el inicio de la pretemporada en Junior también se conoció la primera gran baja: Sebastián Viera. Este jueves, el mismo club oficializó la salida del jugador, quien también dejó en sus redes un sentido mensaje de despedida.



La periodista mencionó en su momento que 'Bolillo' Gómez le había avisado al arquero que no lo iba a tener en cuenta y que tenía total libertad para irse en el segundo semestre. "Esto lo toma por sorpresa porque pensó que iba a ser importante en el proyecto”, mencionó.

Illera aseguró a través de YouTube: "en Junior pasan cosas con las que uno no comulga. El técnico de turno no es el que manda, la institucionalidad está por encima de todo. Lo que dice el comunicado, que fue de mutuo acuerdo, no fue así. A Sebastián Viera lo sacaron, y no lo sacaron los directivos, lo sacó el entrenador 'Bolillo' Gómez".



El periodista contó que una fuente del club le mencionó que 'Bolillo' y Viera "no tenían feeling" y que esta era la razón por la que no había continuado. "A estas alturas no podemos salir con eso. Simplemente Viera no era del agrado del entrenador, no lo quiso y trataron de convencerlo para que se quedara. Se equivocó con esta decisión y en la manera en como lo sacó".



José Hugo también se refirió a la reunión que sostuvieron Viera y Fuad Char el pasado miércoles. "La reunión no tenía nada que ver con su continuidad. El jugador fue a conversar con el dirigiente para hablar del modelo que está utilizando Independiente del Valle. Desde la llegada de Carlos Bacca y junto con Sebastián, se reúnen para darle ideas de cómo manejar el equipo, especialmente las divisiones menores".



"No dejaron que continuara seis meses para cumplir su contrato y ser despedido en el último partido del año. El circulo cercano al arquero me cuenta que está muy golpeado y en una profunda decepción. Es muy triste que se vaya de esta manera y los ciclos se cierran pero de buena manera", repuntó.



Finalmente, el periodista mencionó que Sebastián Viera no tiene ninguna intención de fichar con Atlético Huila 0 Independiente del Valle, a pesar de haber sido fotografiado junto a inversores del Grupo Independiente y el presidente del club opita.