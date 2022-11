Sebastián Viera sobre su insólita expulsión: ‘No me lo perdono’

Sebastián Viera fue el gran señalado en la derrota del Junior 4-3 contra Deportivo Pereira, en la fecha 1 del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2022.



El arquero uruguayo anotó, de penalti, el gol que significaba el valioso empate del tiburón 3-3 sobre el final del partido en el estadio Hernán Ramírez Villegas; sin embargo, celebró quitándose el buzo y ganándose una segunda amonestación: lo expulsaron y en tiempo extra, con Jhon Pajoy como portero, el matecaña se impuso y Junior se fue sin nada de Pereira.



Y como capitán y referente del Junior, Viera dio la cara y habló de su lamentable expulsión, cómo dejó expuesto al equipo en Pereira, y lamentó perderse el partido contra Millonarios, en la fecha 2 de los cuadrangulares.



Viera recordará el partido con Pereira por ser “atípico”, y lamentará que Junior se haya ido sin por lo menos un punto como visitante, “en un partido en el que hicimos tres goles y nos pudimos haber ido con un punto al menos”.



En charla con el diario ‘El Heraldo’, el charrúa confesó que nunca pensó en celebrar de esa manera su gol, solo lo inquietaba cómo patear el penalti: “cuando cobran el penal, lo voy a patear. El árbitro revisaba el VAR y yo nada más estaba pensando: ‘cómo voy a patearlo’. Vi que era el minuto 90, y puse la pelota (en el punto blanco). De verdad, nada más pensaba en cómo iba a patear ese penal. Sabía que era lo último. Hago el gol, y festejo, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza, antes de patear el penal o después, que tenía tarjeta amarilla. Me había olvidado por completo”.



“No pensaba en cómo festejarlo ni nada. Solo pensaba en meter el gol, porque era lo último del partido. Fue una reacción sin pensar, una reacción de la que caigo en cuenta cuando me acerco a la zona técnica y Héctor Fabio (Báez) me dice que tengo amarilla. Allí recién se me cae la ficha a mí y me doy cuenta de que tenía tarjeta y que me iban a expulsar. Fue algo rápido que no lo pensé, lamentablemente. Nunca lo tuve presente. Pensé en otras cosas, menos en eso”, añadió Viera.



Viera: disculpas, lamentos y la expulsión de Bacca

El guardameta del Junior contó que presentó disculpas a sus compañeros por su irresponsabilidad, y que recibió el apoyo de todo el plantel. “Lamentablemente se perdió el partido, eso agrandó el error, y me dolió mucho más. Es algo inexplicable. Todavía me pregunto por qué me quité la camiseta, son reacciones… no me lo perdono. Duro. Pero bueno ya está, no me queda de otra que seguir adelante, confiar en mis compañeros y desearles lo mejor para el miércoles (en el partido ante Millonarios). Dios quiera que se haga un gran partido y se gane para seguir vivos en el cuadrangular”.



Viera lamentó su expulsión y la de Carlos Bacca, justo cuando Junior más los necesita, pues hay muchas bajas por lesión.



“Sabemos la responsabilidad que tenemos. (Bacca) Está muy dolido también. Es duro, más para nosotros que sabemos la responsabilidad que tenemos y lo que representamos. A la afición, que me disculpe, yo soy el que tengo la responsabilidad. Obviamente que son momentos jodidos para mí y para la afición, que tiene el deseo. Uno como hincha también lo sufre. Es duro, pero bueno, esto sigue”.