Viera habló de 'Juanfer' y el nuevo Junior: 'Tenemos que ayudarlo'

Atlético Junior sumó un refuerzo de lujo para 2023: Juan Fernando Quintero, el '10' colombiano que llegó desde River Plate y que sonó para un grande en Brasil. El reto no solo estará en la liga local sino también en la Copa Sudamericana. Sebastián Viera habló de la "responsabilidad" que tienen este año.

"Para nosotros es una alegría enorme que esté, es un crack. Tenemos la suerte de tenerlo este año con nosotros y debemos aprovecharlo. Tampoco dejarle toda la responsabilidad, tenemos que ayudarlo entre todos, tenemos que resolver y ser un equipo fuerte", dijo sobre el fichaje de 'Juanfer'.



Y agregó que "Él por sus características y la clase de jugador que es en lo individual resuelve muchas cosas", sin embargo, en Junior tienen muy claro que todo el peso no puede recaer sobre el '10', por más talento que derroche. Es uno de los equipos que hizo mayor inversión y tendrá que demostrar lo que vale con resultados.



"Hemos hecho una buena nómina, un equipo nuevo y tenemos muchas ganas de hacer un gran año, lo necesitamos todos", mencionó Viera diciendo que "voy a disfrutar este 2023 como si fuera el último". ¿Acaso se avecina su salida del Junior?



Lo cierto es que el capitán tiburón confía en el trabajo hecho en pretemporada y quiere demostrarlo ganando ante Águilas Doradas. "Hemos trabajado muy bien y esperamos el miércoles empezar con pie derecho y dar confianza a la hinchada".



Finalmente, Viera mencionó que en las primeras fechas tratarán de encajar las fichas. "El tiempo es el mismo para todos y no hay excusas, pero los equipos se empiezan a acoplar en la fecha 5 o 6. Las primeras fechas no son tan buenas en el juego, pero lo ideal es que entremos fuerte como queremos y ganando. Tenemos también la Sudamericana en marzo y llegaremos con unos seis partidos jugados. Todos los puntos serán importantes; somos Junior y debemos ir a todas las canchas a mostrar eso".