Sebastián Leyton habla de la crisis del Cali: ‘lo estamos sufriendo’

Deportivo Cali dejó escapar un triunfo muy importante, al empatar 1-1 contra Alianza Petrolera este domingo en el Estadio del Cali en Palmaseca, por la fecha 8 de la Liga. El conjunto verdiblanco sigue sin levantar cabeza y la igualdad de los visitantes en los últimos minutos, fue un golpe bastante fuerte para la moral del equipo.



El volante chileno Sebastián Leyton analizó lo que fue el empate contra los de Barrancabermeja, el cual lo sintieron como una derrota.



“Cuando se tiene una derrota se sufre, más como esta. Una derrota que no la esperábamos, estaba el partido controlado del cual no nos habían llegado al arco, en cualquier momento hacíamos otro gol y a parte en el momento que estamos se sufre más. No hay mucho que hablar, estamos conscientes de lo que estamos viviendo, así que más que hablar es trabajar”.



Comentó como se encuentra el grupo desde lo anímico: “la verdad que como grupo estamos muy unidos, sabemos por lo que estamos pasando, claros, conscientes del momento, lo estamos sufriendo, no es que no nos importe, es algo inesperado. Realmente es algo que nunca imaginé al llegar acá al Cali, pero tenemos confianza, fuerza todavía por el grupo, está muy unido, estamos fuertes, lamentablemente no se han dado los resultados y eso es lo que realmente se está viendo afuera, no podemos hacer nada, solamente seguir trabajando y ya pensar en la final que tenemos el miércoles y salir a ganar”.



Luego habló del trabajo realizado en el mediocampo: “si te das cuenta hoy en día la estadística, creo que el mediocampo hizo un correcto partido, nada más que seguir en esa y ya mañana pensar en esa final. Lamentablemente lo perdimos por un gol que es de otro partido”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15