Felicitaciones a Sebastián Hernández ¡Nuevo Administrador de Empresas!

El volante del Once Caldas anda de celebración estos días, el antioqueño publicó en Linkedin su más reciente logro académico. El mediocampista de 34 años dejó un post bastante emotivo sobre la forma en que consiguió alcanzar su objetivo profesional.

El exjugadore del Junior, Millonarios, Huila y medellín se le mostró muy feliz de compartir con sus seguidores un nuevo logro, en esta ocasión académico. El post viene con una foto en la que el antioqueño aparece con toga y birrete.

Este fue el mensaje que dedicó en Linkedin

Pasaron varios años para obtener el título de Administrador de Empresas, entre viajes, concentraciones, entrenamientos y situaciones que me excusaban o alejaban de cumplir este propósito encontré en el 2020 no sólo tiempo para culminar los estudios, sino una verdadera reflexión de lo que significaba el autoaprendizaje, la auto conciencia, la autoconfianza y el reconocer que antes de ser un jugador profesional de fútbol tenía que fortalecer muchos aspectos como persona.

Lamento todas las situaciones negativas que nos trajo este 2020 lleno de incertidumbre, ansiedad y muchas veces desesperación por las noticias y las vivencias de alguien muy cercano, es más, fui positivo para Covid a finales del año. En lo personal, es innegable que el año fue difícil pero siento que renacieron varios aspectos de mi que estaban desde siempre pero que no había tenido “tiempo” de descubrirlos y hoy tengo tantas ganas de aprender tantas cosas, de seguir descubriendo y materializando sueños.



Creo que convertir la adversidad como momento, en oportunidad,ya no es tan complicado, basta que algo te saque de la Zona de confort para descubrir que eres absolutamente capaz de muchísimas cosas.



Que este título me ayude a construir sociedad y a materializar este sueño que se llama Franlespor. A Dios gracias.