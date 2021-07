‘La exigencia del Medellín es pelear título‘: Sebastián Hernández

Sebastián Hernández está escribiendo su segundo capítulo con el Deportivo Independiente Medellín, donde espera que pueda coronarse con un título, algo que fue esquivo en 2012, cuando quedaron muy cerca en la gran final de la Liga II frente a Millonarios. Más maduro, el volante antioqueño quiere cumplir ese objetivo de ser campeón con la camiseta poderosa.

“La exigencia es de pelear título, Medellín después de muchos años es lo que se le exige y para eso es que se arma. Contento de volver al equipo y volver a trabajar con el profesor Hernán (Darío Gómez). A pesar que pasaron varios años, sigue siendo el mismo, sigue siendo ese entrenador que trabaja con la misma pasión día a día y sabe lo que quiere en cada jugador para en los partidos entregar lo mejor”, destacó Hernández en rueda de prensa virtual.



En cuanto a la lesión sufrida en la pretemporada, el jugador indicó que “físicamente me encuentro bien, tuve un golpe en el partido amistoso contra Águilas Doradas, voy bien en el proceso de cicatrización y no me he perdido ningún entrenamiento con el grupo. He encontrado un grupo muy maduro, muchos vienen trabajando desde hace varios años, a los que se han sumado jugadores con mucha hambre, hemos tenido un buen tiempo de trabajo, hay la ansiedad para comenzar a competir y tenemos la tranquilidad de estar bien preparados”.



Volviendo al compromiso con el conjunto rojo, Sebastián comentó que “la responsabilidad está, es difícil aislarse de lo que pasa en el equipo, del inicio del campeonato, pero tenemos seguridad y confianza con lo que hemos trabajado, confío y creo en el grupo, ojalá a final del año podamos recoger esos frutos”.



Pasando a un plano personal, FUTBOLRED le preguntó sobre esa faceta académica, donde logró recientemente graduarse como Administrador de Empresas, combinando su carrera profesional deportiva y universitaria, siendo un ejemplo para sus colegas futbolistas. “Más que mensaje es dar el ejemplo, los compañeros me han visto en otros clubes que uno puede equiparar las dos cosas, tanto el estudio como la competencia, es la mejor forma de transmitirle a ellos y contamos con muchas herramientas para estudiar sin descuidar el fútbol. Poco a poco ha venido evolucionando, los jugadores que vienen surgiendo, son más conscientes de eso. Es muy importante no solo para la vida profesional, sino para complementarlo con sus carreras deportivas en la toma de decisiones”.



Retomando la parte deportiva, Hernández remarcó que “todo es un conjunto, en el fútbol entre más cosas hagas bien, más posibilidades tienes de ganar. El club ha hecho un gran esfuerzo y cuando le vas sumando cosas positivas a este proyecto, aumentan las opciones de triunfar. Todo depende de nosotros en la cancha, plasmar eso que se trabaja para conseguir los objetivos”.



Finalmente, habló sobre su función que puede desempeñar en el campo de juego. “El Sebastián de hace 10 años con Medellín jugaba de volante ‘10’, en Bulgaria tuve otras funciones como doble ‘5’ o de volante mixto. Me ha servido para sumar esa intensidad y esa agresividad. Estoy dispuesto de jugar donde le pueda aportar al equipo, es fundamental estar bien físicamente para poder responder”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8