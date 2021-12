'Si nos tenemos que ir todos, lo debemos hacer': Sebastián Gómez

Atlético Nacional quedó eliminado en la Liga II-2021 a manos del Deportivo Cali, al final del partido habló Sebastián Gómez quien se responsabilizó de este mal momento en el conjunto verde de Antioquia.

"Quiero pedirle disculpas a la afición de Atlético. Han pasado muchos técnicos y asumimos toda la responsabilidad, es algo que nosotros tenemos que responder. Si nos tenemos que ir todos, lo debemos hacer", precisó.



Además, "acá perdió fue Nacional, tratamos de levantar cabeza, dejamos de competir y el técnico tiene nuestro respaldo, pero en la cancha debemos de ser resposables, han pasado muchos técnicos de calidad y por eso no puede pasar".



En cuanto al grupo, Gómez contó que "nosotros tenemos sueños, nos levantamos todos los días a mejorar, no tengo la respuesta de lo que pasó, pero somos responsables de este momento".



En cuanto al análisis del torneo, el volante señaló que "no voy a hablar del torneo si es justo o injusto porque tenemos la manera de competir cada tres días. Nosotros tenemos que ganar porque cada tres días jugamos una final".



Finalmente, respaldó el trabajo del cuerpo técnico en este semestre donde lograron conseguir la Copa Colombia 2021 como premio de consuelo. "El profesor (Alejandro Restrepo) tiene todo nuestro respaldo porque él vino a ponerle el ADN de Nacional, somos nosotros los que no queremos".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8