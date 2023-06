¿Carlos Bacca es el próximo en salir? ‘Bolillo’ y sus planes en Junior

Hernán Darío Gómez está tomando decisiones cruciales para construir su equipo, de cara al segundo semestre del 2023, en el Junior de Barranquilla. El entrenador, de 67 años, ya sacó a Sebastián Viera al no tenerlo como su primera opción para el arco del tiburón… y ahora buscaría la salida de otro referente: Carlos Arturo Bacca.



Para el ‘Bolillo’, llegó el momento de definir el momento de Bacca, aunque siente que su salida está más cercana que su continuidad. Todo porque “es cuestión de ciclos cumplidos”.



Así, este sábado Gómez citó a la prensa barranquillera y se expresó. Aunque el tema principal fue la salida de Viera, hubo tiempo para hablar de Carlos Bacca.



“Yo no se la monto a los referentes, esto es de resultados, es de rendimientos, son ciclos cumplidos. Si yo pensara en los ídolos yo quisiera tener al ‘Pibe’ (Valderrama) y Víctor Pacheco, pero también se fueron”, indicó ‘Bolillo sobre lo que significa sacar a un ídolo.



Y luego añadió: “La gente habla mal de mí, porque me ha tocado hacer cosas que no pudieron, pero querían hacer, los técnicos que estuvieron antes. Me tocó a mí. Y yo también tendré que irme en algún momento. Nadie es eterno en el mundo”.



Hernán Darío ‘tomo el toro por los cuernos’ y encaró el tema Bacca, dejando ver que más allá de su cariño por el jugador, él está pendiente de su salud y de su rendimiento.



“Con Bacca estamos en conversaciones. Él tiene unas dificultades deportivas, lo de él no es claro. Se habla de lesión y de cosas que estamos tratando de clarificar. Yo tengo un cariño por Bacca, yo lo llevé a la Selección, pero hay que analizar mucho ese tema”, afirmó.