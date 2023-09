¿Qué falta para renovación de Gamero en Millonarios? Casale lo cuenta

Desde hace unos días se viene hablando de la posibilidad de que Alberto Gamero se marche de Millonarios a final del 2023. Se menciona que el entrenador no renovaría su contrato y marcharía al fútbol del extranjero.



Frente a los rumores, el entrenador aseguró que la idea es quedarse en el club y que solo falta la firma, cuestión que aún no ha llegado.



Pues bien, durante este viernes, el periodista Antonio Casale aseguró en ESPN que el técnico samario firmará su renovación con Millonarios en las próximas semanas, por lo que dirigiría al Embajador para la Copa Libertadores y los torneos locales en 2024.

“Aquí hay que anotar un par de cosas. Primero, Joseph Oughourlian dio la orden de renovar a Alberto Gamero, en consecuencia, no autorizará bajo ninguna circunstancia que Gamero vaya a Real Zaragoza, propiedad del mismo grupo inversor dueño de Millonarios. La orden es renueven a Alberto Gamero, por supuesto si el DT así lo quiere. Segundo, con Alberto Gamero han llevado a cabo ya dos reuniones y estas se han producido en los últimos días, han sido reuniones largas”, comentó el comunicador.



Por su parte, dio la razón por la que el técnico no ha firmado con Millonarios: “Gamero ha sido totalmente coherente con lo que dice y hace, cuando Gamero dice en las ruedas de prensa que quiere firmar es porque él quiere firmar, pero claro que hay unas inquietudes que tienen que ver con el fútbol formativo, con el equipo para la Conmebol Libertadores, con la sede de entrenamiento y sus oportunidades de mejora”.



Finalmente, aseguró que Gamero firmará por tres años más y que pidió varias cosas al club para renovar.



“En lo económico no hay ningún problema, estoy en la capacidad de decirles que Alberto Gamero en cumplimiento de lo que ha dicho en las ruedas de prensa, va a renovar como entrenador de Millonarios, solamente que está pidiendo cosas para el club, ni siquiera para él (...) Él va a firmar otros tres años como entrenador de Millonarios. Su contrato no será vinculante, lo que quiere decir que si llega una oferta del exterior él puede irse cuando quiera”, concluyó.