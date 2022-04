Se la juega toda: DIM tendrá una maratón de partidos en abril

Deportivo Independiente Medellín tendrá un agitado calendario este mes de abril, donde deberá afrontar ocho partidos, cuatro por Liga colombiana, tres por la Copa Sudamericana y uno por Copa Colombia. Los viajes y el desgaste que este tramo del campeonato local, hace mella en el plantel de Julio Comesaña, quien deberá gestionar su nómina para cumplir en ambas competencias.

El primer partido que tendrá Medellín en abril, será el próximo sábado 2 a las 2 de la tarde contra Envigado Fútbol Club en el estadio Atanasio Girardot. El poderoso tendrá una gran oportunidad para sumar tres puntos que lo deje más cerca de la clasificación. Al frente estará el conjunto naranja que tuvo competencia a mitad de semana en la Copa Colombia.



Cinco días después, el jueves 7, a las 7:30 de la noche en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, el poderoso arrancará su participación en el grupo E de la Copa Sudamericana al enfrentar a Guaireña de Paraguay, equipo que tuvo que mudar su localía, debido a que, en Villarrica, ciudad de origen del club ‘albiceleste’ su estadio no cumple con las condiciones de Conmebol para albergar partidos internacionales.



Tres días después, el domingo 10, a las 7:35 de la noche, en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja, Medellín visitará a Alianza Petrolera. Un rival que se le hace complejo al conjunto antioqueño, teniendo en cuenta que la última vez que pudo derrotarlo, fue en 2017. Desde entonces, pasaron cuatro partidos, con dos derrotas y dos empates para los rojos.



El jueves 14 de abril, Independiente Medellín tendrá el segundo encuentro en el grupo E de la Copa Sudamericana frente al 9 de octubre de Ecuador, será el único partido por esta instancia que los dirigidos por Julio Comesaña serán locales en el estadio Atanasio Girardot, con lo cual, están obligados en sumar un triunfo para no ceder terreno en esa lucha por el primer lugar de su zona. Este encuentro se disputará desde las 7:35 de la noche.



El fin de semana del 17 de abril, Medellín recibe en el Atanasio a Unión Magdalena, por la fecha 16 de la Liga I-2022. Otra oportunidad para sumar un triunfo y prácticamente quedar clasificado a los cuadrangulares semifinales. Teniendo en cuenta la dificultad en el remate del campeonato y su fortaleza jugando en condición de local. Este partido está con fecha y hora por definir.



El 20 de abril, Medellín enfrentaría como local su partido de ida por los octavos de final en la Copa Colombia, al ser uno de los conjuntos colombianos en certamen internacional, comenzará desde esa instancia. Su rival será uno de los ganadores de la fase III que están en competencia y restan por sortearse.



Luego de este encuentro, el poderoso deberá visitar al Atlético Bucaramanga el fin de semana del 24 de abril en el estadio Alfonso López de la ciudad bonita. En su última visita a este estadio, el poderoso se impuso por la mínima, con lo cual, le traen buenos recuerdos en la ciudad de los parques.



Debido al concierto de Maluma en el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín tuvo que ceder la localía para el partido contra Internacional de Brasil e irse a jugar al estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira. Este partido se disputará el martes 26 de abril a las 7:30 de la noche.



De esta manera, Medellín jugará tres partidos de local (dos de Liga y uno de Sudamericana) y cuatro de visitante (Asunción, Barrancabermeja, Bucaramanga y Pereira) un duro reto para Comesaña y sus dirigidos. Sin contar que el clásico contra Nacional no lo pueda jugar en el Atanasio debido al concierto de Maluma y el desmontaje del escenario y el viaje a Guayaquil, Ecuador para enfrentarse contra 9 de octubre. Juegos que estarían para el fin de semana del 1° de mayo y el martes 3 de mayo respectivamente.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8