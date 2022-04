¿Qué tanto se juega en fecha 18? Duelos que definirán futuro en Liga

Con el encuentro entre Pereira y Unión Magdalena se abrirá este viernes el telón en la fecha 18 de Liga Betplay I-2022, en la varios equipos libran un verdadera pulso por un cupo entre los ocho. Otros, como América de Cali, llegan con necesidad y podrían quedar eliminados de manera anticipada, si no consiguen un triunfo. Sin duda una jornada con mucho en juego.



Equidad- Bucaramanga: Duelo directo por un cupo a la siguiente fase. El equipo asegurador viene de ganarle a Cortuluá y gracias a ese resultado se metió séptimo en la tabla. Sin embargo, solo la victoria le asegura su permanencia entre los ocho, de no hacerlo quedará comprometido. En la altura, el leopardo no hace otra cuenta que ganar, pues solo así se mete en la conversación; está a un solo punto del octavo.



Este partido será el sábado, a las 2:00 pm, en el estadio Metropolitano de Techo.



Ind. Medellín vs Nacional: El clásico de la jornada, con un picante extra. DIM quiere asegurarse de una vez por todas entre los ocho y qué mejor que hacerlo ante su eterno rival, que también busca la punta de la tabla. Los de Julio Comesaña llegan con 30 puntos, en la cuarta posición.



Este partido será el sábado, a partir de las 4:05 pm, en el estadio Polideportivo Sur de Envigado.



Santa Fe vs Jaguares: Ambos llegan con necesidad y el que ceda puntos podrá despedirse de sus aspiraciones de clasificar. El cardenal viene de perder en el clásico con Millonarios y de despachar a su técnico. Con Agustín Julio como entrenador encargado deberá buscar los puntos que los mantenga en la pelea. Jaguares, con un punto menos que su rival (21), sí o sí debe ganar, pues el empate en casa ante América lo dejó penando.



Este partido se jugará en El Campín, el sábado a las 6:10 pm.



Once Caldas vs Cali: El campeón, ya sin mucho por jugar más que por la honra, así que será juez en el remate del torneo. Esta vez lo hará ante el ‘Blanco-Blanco’, octavo en la tabla con 25 puntos. Los de Diego Corredor dependen de sí para mantener su puesto y tendrán que ganar si no quieren poner en riesgo su clasificación.



Partido a disputarse en el Palogrande de Manizales el domingo, a partir de las 2:00 pm.



América vs Alianza Petrolera: Otro duelo directo, al que América de Cali llega con respirador artificial. Los petroleros con mejores chances, suman 23 puntos y son décimos superando en puntos a Santa Fe y Jaguares, deben ganar y esperar la caída de Once Caldas o Equidad, además del traspiés del Bucaramanga, para colarse entre los ocho. Las cuentas de los ‘Diablos Rojos’ son claras, si quieren aspirar a clasificarse con 29 puntos, deben ganar todo lo que resta.



Este duelo se jugará en el Pascual Guerrero, el domingo a las 6:10 pm.



Junior vs Envigado: Partido que se jugará el domingo, a las 8:15 pm, y que podría entregar un nuevo clasificado. El tiburón aspira a los 3 puntos para ratificar su lugar a la siguiente fase, pues una victoria lo lleva a 32 puntos. Muy cerca del Junior está Envigado, otro que lucha por mantenerse en zona de clasificación. Un triunfo los deja a un solo paso de asegurar su puesto. Un duelo “sacachispas” en el que ninguno quiere aflojar.