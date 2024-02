Hace 20 años, las balas cortaron el vuelo de Albeiro 'Palomo' Usuriaga

No se preocupe si no le suena, si cuando escucha el nombre de Albeiro Usuriaga no viene ninguna imagen a su cabeza. Ha de ser muy joven para recordar a uno de los delanteros más brillantes de los años en los que Colombia se acostumbró a ganar en las canchas del mundo.

Pasó por 17 clubes en su corta pero exitosa carrera, que estuvo marcada por una pasión por la noche y los excesos casi tan gran grande como su talento para jugar fútbol.



Su historia arrancó en su amado América de Cali, el apodo de 'El palomo' se lo ganó en el Cúcuta Deportivo en 1988, cuando recorría el malecón vestido de blanco hasta los pies, y su dilatada carrera lo llevó por varios países, en una época en la que los colombianos en el exterior no eran pan de cada día como ahora.

Un 11 de febrero, pero de 2004, nos dejaba Palomo Usuriaga 🇨🇴. Lo asesinaron en Cali. Tenía apenas 37 años. Queridísimo por los hinchas de Independiente 🟥, admirado por los que respetamos el buen fútbol. Habilidad, velocidad, carisma, inventiva, gol.pic.twitter.com/XPcFU4RidH — VarskySports (@VarskySports) February 11, 2024



Ojo a su larga lista de equipos: América (1986 y 1991-93), Tolima (1987), Cúcuta (1988), Nacional (1989), Málaga (1990), Independiente (1994-95 y 1997), Necaxa (1995-96), Barcelona, Ecuador (1996), Santos (1996), Millonarios (1998), Bucaramanga (1998), General Paz Juniors (1999-00), All Boys (2001), Sportivo Luqueño (2002), Chicó (2002) y Carabobo (2003).



Fue campeón con América (1990, 1992), Independiente de Argentina (1994) y Necaxa de México (1996). En tierras gauchas, aún ahora, es un auténtico ídolo que se cansó de salir en las portadas y hacer feliz a su fiel afición, con los títulos de la Supercopa Sudamericana y la Recopa en Japón, en 1994 y 1995, respectivamente.

Pero para Colombia hizo historia por dos auténticos hitos: fue campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 1989, primer título continental del país, y además protagonizó la jugada del gol a Israel que clasificó a Colombia al Mundial de Italia 1990 después de 28 años de ausencia.



'El palomo nació en Cali el 12 de junio de 1966. Allí mismo, frente a un bar, sería asesinado el 11 de febrero de 2004, a los 37 años de edad. Antes de saber si volvería a volar semejante talento, las balas cerraron su historia.