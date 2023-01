Jaguares desvinculó a un jugador: equivocado manejo desata polémica

Jaguares de Córdoba se sigue preparando para lo que será su debut en la Liga BetPlay 2023-I en donde enfrentarán al Independiente Santa Fe en la primera jornada del certamen. El camino para los cordobeses iniciará el viernes 27 de enero cuando a las 5:20 ruede la pelota en el Estadio Jaraguay. El club informó por las redes sociales el fichaje del delantero Santiago Gómez quien tuvo participación en el Torneo BetPlay con el Deportes Quindío.



Un nuevo fichaje que esperaba marcar varios goles en la máxima categoría con Jaguares de Córdoba y que el club había oficializado a principios de enero, pero con el pasar de los días, curiosamente borraron la imagen que confirmaba su llegada al equipo felino. Sin duda alguna, generó mucha polémica el aviso de la institución. ¿Qué pasó?

El periodista Tiago Aristizábal referenció que la no continuidad de Santiago Gómez en Jaguares de Córdoba se habría dado por un mal manejo del club, una noticia polémica que no solo tocó al cuadro cordobés, sino que se presenta día a día en el Fútbol Profesional Colombiano. Gómez, quien fue presentado como uno de los nuevos fichajes del equipo para Carlos el 'Piscis' Restrepo, y hasta entrenó con sus compañeros y apareció en la nómina oficial, de la noche a la mañana dejó de estar en la plantilla. Aristizábal mantuvo que, "Santiago Gómez, que había llegado proveniente del Deportes Quindío, recibió la notificación por parte de los dirigentes de que no iba a estar en el equipo, incluso luego de haber firmado contrato por dos años".



Una noticia que se dio con mucha sorpresa, puesto que ya había sido confirmado como nuevo jugador de Jaguares de Córdoba. Sin embargo, la polémica se habría agudizado más, pues Tiago Aristizábal referenció que, presuntamente el delantero Santiago Gómez no era del gusto de Carlos Restrepo, nuevo estratega del club. Un mal manejo cuando todo indicaba que el atacante jugaría en el Jaraguay, "los directivos le argumentaron una dificultad en la inscripción, pero el jugador tenía toda la documentación correcta y se enteró que lo hicieron a un lado por no ser del gusto del DT, aún teniendo CONTRATO FIRMADO y luego de estar entrenando con todo el grupo".



Santiago Gómez firmó un contrato por dos años con Jaguares de Córdoba, pero no jugará finalmente en el club. Sin duda alguna, los malos manejos siguen dando de qué hablar y golpean es al jugador, ellos, los directivos quedan tranquilos. Tiago Aristizábal escribió, "¿y el contrato? Santiago quedó sin copia del mismo y el club simplemente no lo valida y cerrado el tema, como si nada hubiera pasado. Una lástima este tipo de manejos. Duro golpe para el futbolista que había dejado otras opciones y tomó una decisión de vida por "su nuevo club"".



Una acción poco ética por parte de Jaguares de Córdoba. Si la razón era que no era del gusto de Carlos Restrepo, parece aún más curioso que lo hayan inscrito en primera instancia. Afortunadamente para Santiago Gómez, ya habría conseguido equipo, pues está viajando a Guatemala para firmar con un club centroamericano. Pero evidentemente, este comportamiento polémico debe ser revisado para evitar otros casos similares.