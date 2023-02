Santa Fe quiere un cumpleaños victorioso: recibe a Unión Magdalena

Falta cada vez menos para el cumpleaños de Independiente Santa Fe que espera rugir en Bogotá en el recibimiento ante Unión Magdalena en una jornada dulce para las aspiraciones bogotanas ad-portas de cumplir 82 años el martes 28 de febrero. La fecha cardenal iniciará a las 11 de la mañana en el Estadio Nemesio Camacho El Campín con el fútbol femenino entre Santa Fe vs América de Cali, un compromiso atractivo desde cualquier punto de vista y luego tendrá el encuentro masculino de Santa Fe vs Unión Magdalena.



Un cumpleaños que espera ser feliz para Independiente Santa Fe buscando triunfos importantes en las dos ramas y como si fuera poco, una despedida feliz para Leandro Castellanos que colgó los guantes y guayos por las recurrentes lesiones y que seguramente verá minutos.

No se sabe si Harold Rivera lo pondrá de titular a la espera de cómo vaya surgiendo el compromiso, pero lo que sí está dicho es que será su despedida y en la lista de convocados de Santa Fe, el nombre de Leandro Castellanos, el eterno capitán aparece liderando a los arqueros con José Silva. Además, hay una ausencia notable de un jugador que no ha podido explotar con pocos minutos en cancha, pero que no ha mostrado lo que se espera como lo es Hugo Rodallega. El delantero llegó de Brasil en mal estado físico y ha intentado mejorarlo, pero se le ha visto desgastado en los partidos que ha disputado. Rodallega tiene una molestia en el isquiotibial y fue descartado para resguardarlo y no condicionarlo con una lesión más fuerte y comprometedora.



En la lista de convocados todavía no aparece el nombre de José Aja que recibió una sanción de tres partidos por la expulsión contra el Deportivo Pasto y este será el segundo partido que cumple. Entre dudas, por los intereses de clubes europeos está Kevin Mantilla que en la semana bajó la posibilidad de irse por lo menos en esta temporada señalando que en su cabeza solo tiene concentración y espacio para pensar en Santa Fe.

En el partido contra La Equidad que fue la primera victoria de Independiente Santa Fe en el torneo, Fabián Sambueza regresó al terreno de juego demostrando grandes sensaciones con el club en su debut, pero pese a los excelentes minutos, terminó siendo duda para enfrentar a Unión Magdalena. Afortunadamente para Harold Rivera, solo pasó angustias y el argentino podrá estar contra el 'Ciclón'. Sambueza no fue el único que prendió las alarmas después del triunfo ante los aseguradores.



Acompañando a Hugo Rodallega y a Fabián Sambueza, este último que sí estará en el partido en Bogotá, Marlon Torres tuvo un golpe en un dedo del pie. Así como Sambueza, Marlon estará en el encuentro frente al Unión Magdalena si lo desea Harold Rivera que podría contar con él, pues en el partido pasado, alineó a tres centrales atrás como Kevin Mantilla, Julián Millán y Torres. El que se pudo recuperar fue Harold Rivera que también salió mal librado en una acción.



Alineación probable:



José Silva/Leandro Castellanos por la despedida; Fabián Viáfara, Kevin Mantilla, Marlon Torres, Julián Millán, Dairon Mosquera; Iván Rojas, Harold Rivera, Christian Marrugo, Fabián Sambueza y Wilson Morelo. DT: Harold Rivera.



Fecha: domingo 26 de febrero

Hora: 2:00 P.M.

​Estadio: El Campín

Árbitro: Jorge Duarte (Santander)

​TV: Win Sports +