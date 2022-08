Santa Fe quiere consolidarse dentro de los ocho: recibe a Patriotas

Después de una dura derrota ante el Deportivo Independiente Medellín en condición de vista, el semblante no acompañó a Independiente Santa Fe, pese a tener varias opciones en el arco de Andrés Mosquera Marmolejo. Los bogotanos reciben a Patriotas Boyacá, un rival complicado que tiene la necesidad de sumar de a tres para correr de la negativa tabla del descenso.

Alfredo Arias podrá tener en su disposición a dos de los nuevos fichajes antes de cerrar el libro de pases. Jonathan Barboza, el volante uruguayo de 31 años que estuvo en el Deportivo Independiente Medellín recibió su primera convocatoria y parece que podría ver minutos desde el arranque por la lesión de Harold Rivera. Sin duda alguna, una baja sensible, a la que todavía se le suma la de Wilfrido De La Rosa que no se ha recuperado desde que salió del terreno de juego hace unas fechas contra el Deportivo Pereira.



Con la dura baja de Harold Rivera que venía en alza, Alfredo Arias comentó, “tuvo una lesión que mirando el video vino a raíz de un golpe que tuvo antes, pensó que podía seguir e hizo el esfuerzo y el músculo no aguantó y lo vamos a suplir con los jugadores que tenemos. Tenemos a Jonathan Barboza, que sabemos que estamos sufriendo un poco por la altura, pero lo estamos haciendo bien y ahí tenemos a ‘Kanté’ Torres”.



A su vez, le pondrá competencia a Edwin Herrera en la lateral derecha con el otro fichaje, Carlos Moreno. Moreno coincidió con Alfredo Arias en Ecuador, uno jugando, y el otro dirigiendo. Ahora será un reencuentro que espera ser prometedor ante el pedido de la afición cardenal, pues Edwin no es del gusto de la hinchada. Además de Barboza y el marcador de punta, firmaron a Carlos Lizarazo, volante de armado que estuvo con Arias en el Deportivo Cali.



Alfredo Arias también estuvo en atención a medios y dijo, “en los primeros 3 partidos estábamos lejos de los números. En este momento somos el número 1 en tenencia y en recuperación tras pérdida”. Sobre la caída en Medellín, mantuvo, “está clarísimo por qué perdimos. Hubo desatenciones e hicimos el análisis cuando hay derrota. Hicimos un buen partido con el DIM, pero hay cosas que hay que estar más atentos como las pelotas quietas”.



Contra Medellín, ambos goles llegaron de pelota quieta, uno en un envío al área y una pena máxima. Sobre Patriotas sostuvo, “es un rival que no sufre cambio de altura. Desde el principio del partido vamos a salir por los 3 puntos. El partido va a ser durísimo porque todo está muy parejo. No hay rivales fáciles, pero tampoco muy superiores”. Vale la pena acotar, que la última vez que se enfrentaron, el semestre pasado empataron a un gol el 28 de febrero en Tunja.



Alineación probable:

Leandro Castellanos; Edwin Herrera, José Aja, Geisson Perea, Dairon Mosquera; Carlos Sánchez, Jonathan Barboza; Matías Mier, Neyder Moreno, Andrey Estupiñán y Wilson Morelo. DT: Alfredo Arias.

Hora: 3:30 P.M.

Estadio: El Campín

Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)

TV: Win/Win Sports +