Millonarios aprovechó los errores de Santa Fe: se quedó con el clásico

Millonarios no fue menor al reto y, con varias bajas en su alineación, venció 1-2 a Santa Fe en el clásico bogotano 311. Este domingo, el estadio El Campín (17.612 espectadores), el embajador sacó tres puntos importantes en partido de la fecha 10 de la Liga BetPlay I-2023.



Santa Fe, local por taquilla, salió con todo al partido, apretando la salida del rival y creando las primeras opciones de gol del clásico. Sin embargo, fue Millonarios, sin jugar bien, el que se puso arriba en el marcador.



Al minuto 15, Fernando Uribe ganó una pelota y se la dejó a Macalister Silva, el bogotano la abrió a la derecha para Daniel Cataño, quien se la devolvió a Silva ya en el área; el ‘14’ remató y el portero José Silva atajó, pero el rebote le quedó a ‘Maca’, quien con una sutileza puso el 0-1.



Santa Fe no desfalleció, aunque Millonarios se cogió confianza y emparejó el manejo del partido. El cardenal trató de imponer la experiencia de sus jugadores, pues Millonarios no tenía cuatro de sus habituales titulares.



Al minuto 45+3, José Enamorado aprovechó que De la Rosa se la bajó en el área y sacó un potente remate de pierna zurda para dejar sin chances al portero Juan Moreno. 1-1 merecido y a las duchas.



En la segunda parte el juego se desequilibró en jugada de pelota quieta: al minuto 49, Cataño remató y José Silva dejó un rebote, pero además la defensa cardenal no reaccionó a un posible rebote y Macalister volvió a castigar: doblete del bogotano y 1-2 para Millonarios.