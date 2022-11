Millonarios, con la opción en sus manos: vibrante clásico capitalino

No hay mañana, el pasado se quedó atrás y Millonarios vs Santa Fe, es el duelo más vibrante e importante en los años recientes. Atrás quedó el título del 2017 o la eliminación de los azules contra los rojos en Copa Sudamericana del 2018. Duelo definitivo en los cuadrangulares, para conseguir el cupo a la gran final.



Los azules llegan con la primera opción: una victoria contra los leones los dejará en la disputa de la estrella, empatando, pasaran, siempre y cuando Pereira empate o pierda contra Junior. El caso de los cardenales es más complejo, obligados a ganar y que los matecañas no sumen de a tres.



Diez unidades para los embajadores, luego de conseguir un importante triunfo contra Junior, marcando un punto de inflexión que puede llegar a ser importante, en el desarrollo de los 90 minutos. Necesidad para ambos de ganar, pero en el caso de los azules, el espectro refleja más opciones.



Por su parte, los cardenales vienen de sufrir una estrepitosa goleada contra Pereira, con cinco goles en contra, luego de la noticia de la salida del entrenador Alfredo Arias.



En la convocatoria de Alberto Gamero, dejó todo en especulación. Llamó a Andrés Llinás y Larry Vásquez, dejando todo a la especulación, sobre quien estará habilitado, pues ambos jugadores tienen suspensión pendiente. Ante la presencia de Juan Pablo Vargas en Catar 2022, uno de ellos está habilitado.



El duelo más reciente se disputó en la primera jornada de los cuadrangulares, con empate a un gol. Los azules han ganado cinco de los ocho clásicos disputados recientemente. Ante esto, el partido más reciente con localia para Santa Fe, terminó con triunfo 3 a 2 de los rojos, cuando remontaron un 2 a 0 en contra.



Los cambios en la nómina azul solo se sabrán a última hora. La opción de que jueguen los dos suspendidos es latente. Cuenú reemplazaría a Llinás. En el caso de Vásquez, Macallister se retrasaría junto a Pereira, dándole paso a Cataño, como volante central en ataque.