Millonarios se complicó solo y terminó sin final de Liga: análisis

Millonarios dejó pasar una opción más para llegar a una final de Liga. El empate contra los cardenales los perjudicó, en un juego donde no encontraron los caminos al gol, pese a la obligación de ganar para clasificar, conociendo el resultado del Pereira.



Uno de los juegos donde los azules terminaron con amargura, más allá del resultado, sino por el juego mostrado en campo. Falencias en ataque, errores en defensa y la definición, volvieron a ser tareas pendientes. Puntos para analizar, del cierre de campaña azul en el 2022.



Juego de posesión complicado: el estado de la cancha no le permitió a Millonarios tratar la pelota a su gusto, pese a generar grandes secuencias con la pelota.



Sin embargo, se volvió una constante que a los embajadores les costó encontrar algunos espacios en carriles internos y externos. Incluso, en ocasiones, el transporte de la esférica no se extralimitó, cómo en partidos anteriores.



Errores puntuales: el fútbol y la vida es de asumir equivocaciones. La salida de Llinás, pese a ser uno de los mejores del año, se equivocó en la acción de gol. Gamero y sus compañeros lo acogieron y arroparon, mostrando la unión del plantel.



Falta de opciones en el banco de suplentes: Millonarios tiene 11 jugadores fijos y algunos futbolistas que se van rotando ante lesiones, expulsiones y convocatorias.



Pese a que Vanegas respondió ante la ausencia de Vargas, es evidente que hay posiciones donde los titulares no gozaron de buen ritmo, viéndose obligados a mantener un esquema.



Jugadores como Quiñones, Celis, García y algunos juveniles, no tuvieron mayor interacción en el remate de la Liga, dejando en la duda la falta de ‘ropa de cambio’ para los de Gamero.



Definición y déficit en creación: la posesión de los azules ha sido una constante, sin embargo, ante la densidad de la defensa santafereña, no lograron encontrar los caminos.



Daniel Cataño tomó las riendas en la cancha: ocupo toda la mitad de la cancha, tanto por izquierda, centro y derecha, en esa zona de generación. Con finta y buen posicionamiento del cuerpo, siempre ganó la posición, además, alcanzó el 84% de posesión en el campo.