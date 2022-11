El momento de Alberto Gamero: punto de inflexión en la historia azul

90 minutos decisivos en la Liga BetPlay, para decidir quiénes serán los finalistas del semestre, camino a disputar la estrella de navidad, esa que tiene un toque muy especial. El grupo A tendrá una definición especial en el grupo A de los cuadrangulares.



Millonarios se enfrentará a Santa Fe, una victoria lo mandará a la final, el empate lo dejará adentro, siempre y cuando Pereira no le gane a Junior. Alberto Gamero tendrá un nuevo reto, para ratificar una vez más ese proceso que lleva algo más de tres años.



El título de Copa BetPlay generó felicidad en el plantel y afición de Millonarios, pero, son conscientes que el objetivo en el que se resume todo el año es la Liga. Momento para que Gamero de otro golpe sobre la mesa, más allá del estilo de juego, ratificando el favoritismo de los embajadores.



Para los embajadores es momento de olvidar esa eliminación del 2020. El subtítulo del 2021-I, donde quedó tan cerca la estrella, con sed de revancha. Además, las eliminaciones de cuadrangulares en 2021-II y 2022-I, dejando un golpe en la moral de los aficionados bogotanos.



Los fantasmas del pasado no tienen cabida para el plantel, siendo alejados con el fútbol y resiliencia que ha mostrado Millonarios en momentos determinantes. Parte de ello, lo que ocurrió en el juego contra Junior, donde disputaron con 10 hombres el juego.



Pero no solo cabe el ejemplo de cuadrangulares. Millonarios ha mostrado categoría y actitud en lo que va del segundo semestre. La adversidad ha estado, pero, los de Gamero lograron sobreponerse ante cualquier mal momento. Para la muestra, la clasificación a la final de Copa, luego de que el DIM les igualara la serie y con uno menos, empataron y retomaron la ventaja en la semifinal.



La Liga no estuvo ajena al mal momento. Última fecha contra Alianza Petrolera, empezaron ganando y luego les remontaron, estando por unos minutos eliminados. Victoria categórica, en medio de la adversidad, donde los azules empezaron su repunte anímico.



La mano de Alberto Gamero se ha notado, no solo en el juego, sino en esa actitud del equipo. Los once o diez en cancha, sacaron la casta. Ahora, contra Santa Fe, necesitarán dar otro golpe en la mesa del fútbol colombiano, para llegar a la final de Liga y conquistar la tan anhelada estrella 16.