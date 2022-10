Santa Fe y Millonarios, un clásico con tinte de clasificación

Después de su reciente victoria contra Atlético Nacional, Santa Fe deberá enfrentar otro clásico del fútbol colombiano y esta vez será frente a su eterno rival, Millonarios, quien vive un presente futbolístico importante que lo tiene cerca de la clasificación a los cuadrangulares, pero los cardenales también buscarán seguir en buena racha y mantenerse en los clasificados.



Desde hace varios años no se vivía un duelo del clásico capitalino con los dos peleando la clasificación, aunque uno con un proceso más largo que el otro, como el caso de Millonarios, que busca seguir líder y de paso quedar casi listo para los cuadrangulares, además, es uno de los equipos con mejor presente en las últimas temporadas.



Por ello, para este importante choque las dudas pasan por la cabeza de Alberto Gamero, quien no podrá contar con Daniel Ruiz y Carlos Gómez, convocados a microciclo de Néstor Lorenzo, además de las bajas de lesiones de Jader Valencia y Larry Vásquez, por lo que deberá probar otro tipo de jugadores en el clásico contra Santa Fe.



Los embajadores tendrán al frente a los dirigidos por Alfredo Arias que quieren seguir tomando confianza y este clásico 308 podría volverse otro envión anímico si gana el derbi, pues podría ser determinante para mantenerse en una tabla tan apretada donde hay varios equipos peleando por ingresar a las primeras ocho posiciones, por lo que los de Gamero esperan no dar ventajas.



Sobre el papel hay un claro favorito por las recientes bajas, pero el embajador sin duda que por juego ha demostrado que puede lidiar con ausencias y su rendimiento sigue siendo óptimo, aunque Santa Fe intentará seguir demostrando que viene en mejoría y demostrar contra el mejor de la Liga que está para clasificar.



La motivación de Millonarios para este encuentro será que en los últimos partidos ha sacado buenos resultados de visitante contra Santa Fe, aunque los dos se encuentran en plena definición de campeonato, donde los dos buscan afrontarán este clásico en busca de sumar y no dar ventajas sobre la recta final, donde la obligación actual es para ambos, pues cada uno vive su propia presión por lo que significa estar en los primeros lugares. Seguramente habrá fiesta en El Campín donde el futuro de los dos está en juego y en cancha está más que el honor.



Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Hora: 7:30 p.m.

Árbitro: Luis Matorel Martínez

TV: Win Sports +