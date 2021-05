¡Nunca amenazó! Junior semifinalista tras vencer a inofensivo Santa Fe

No sufrir, plantarse bien, defender la ventaja desde la tranquilidad y ver sufrir al rival. No era tan difícil para Atlético Junior, que siguió su libreto con tal precisión que nunca vio amenazado el cupo a la semifinal de la Liga Betplay que certificó este domingo, contra un inquieto pero muy ineficaz Independiente Santa Fe.

Fue un 0-0 en Armenia, bajo el sol y con todo a favor del equipo barranquillero, que no arriesgó y prefirió guardar todas sus energía para Millonarios, su siguiente escollo en el camino a un título que ahora parece posible y en el que pocos creían tanto como Amaranto Perea. La ventaja de la ida (3-1) fue suficiente y así lo entendieron todos en el campo: aguantar el primer episodio y darle trámite al segundo y asunto resuelto. El plan, tal cual.



En el estadio Centenario era Santa Fe el de la necesidad en el Centenario pero era 'Cariaco' González el primero que se animaba, en una jugada en la que le sobró un enganche.



Pero entonces sí despertaba el local en Armenia, llegando con peligro gracias a Arias y acercándose con mucha claridad a los 9 minutos, con un remate frontal de Ramos que sacaban de la raya los zagueros de Junior.



A los 20 se la cedía Osorio a Arias pero el remate furioso se fue apenas abierto y por poco les cobra Borja, el que tiene medido al rojo y viene de marcarle doblete en la ida, aunque se le fue muy elevado el remate a los 25. No llegaba mucho el visitante, pero siempre que lo hacía era amenazante.



Sobre los 31 otra vez volvía a la carga el equipo 'cardenal', el centro de Arias al que por centímetros no llegaba Ramos y entonces sí parecía que algo pasaría: Arias superó a Fuentes en el gran centro que picó antes de estrellarse en el travesaño y el centro de Arboleda a Pico, a los 45, tendría que haber sido el gol de la ventaja, el de la ilusión antes de ir al descanso, pero no: Sebastián Viera es un portero 'gana-partidos' y eso también juega... y pesa.



El resumen antes del descanso eran 9 remates de Santa Fe, dos a portería, y 3 de Junior, ninguno a puerta. Sí jugaba mejor el que hacía de local en Armenia, pero era incapaz de subirlo al marcador.



Por eso cuando llegó el minuto 60 hubo que borrar la pizarra de Rivera y arriesgar, sacrificando a Pico para apostarlo todo al ataque con Caballero y Velásquez. Este último se estrenaba con una amarilla por falta a Moreno, en tiro de libre de Viera que se fue muy elevado. Ya quedaban 20 minutos y el gol tenía que llegar 'a lo maldita sea', mientras entraban Delgado y Oliveros por Mosquera y Osorio y... no pasaba mucho.



Perea, entre tanto, refrescaba con Cetré y Carmelo Valencia y hasta a Moreno, con amarilla, le daba descanso. En la primera que tenían metían miedo, pero sin precisión y... ¡qué más da si había dos goles de ventaja, dirían en Junior!

El tiempo era aliado de la causa barranquillera, Santa Fe, después del desgaste del inicio sin premio ya no llevaba el mensaje de las piernas a la cabeza y la eliminación, después de una campaña casi perfecta, se consumaba en Armenia. ¿El moño? La expulsión de Giraldo, justa pero producto de la impotencia, más que otra cosa. Queda la Copa Libertadores, que no arrancó bien, pero es lo que hay.



Así se iba un candidato al título pero reclamaba su puesto otro, ese que tuvo líos y dudas para entrar a los ocho pero que nunca dudó de su poderosa nómina, ese que lució en la ida con la contundencia del 3-1 y fue un ejemplo de disciplina en la vuelta para sacar su arco en cero. Clasificó bien el equipo de Perea a la semifinal y ahora va por Millonarios, otros que avanzó con suficiencia. La historia se escribe con los mejores.