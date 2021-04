Durmiendo con el enemigo: Santa Fe vs Junior, en Liga y Libertadores

Santa Fe y Atlético Junior son rivales en cuartos de final de la Liga Betplay 2021 y también en la Copa Libertadores de América, en la que integran el grupo D. ¿Cómo sorprenderse al verse tanto? Analizamos cómo llegan dos candidatos serios al título.

Santa Fe, camino al título



Fortalezas

- Arquero de jerarquía: Leandro Castellanos salvó varios momentos al equipo, consiguiendo un récord de imbatibilidad en el ‘todos contra todos’. Su experiencia, sus grandes atajadas, se suman al liderazgo que le da la capitanía. El portero ha ganado partidos y espera ser artífice en las fases finales para llegar al añorado título.



- Equipo táctico: la estrategia de Santa Fe se amolda a las circunstancias de los partidos. Harold Rivera ha demostrado que es un trabajador, un curioso de los esquemas y por eso ha hecho variantes este semestre para tratar de darle competitividad al equipo. En llaves de ida y vuelta, caen bien las variantes según los rivales y momentos de los juegos.



- Mediocampo sólido: tanto en marca, como en creación, el equipo cardenal ha fortalecido su medio campo. Con Daniel Giraldo y Leonardo Pico hay equilibrio, presión y quite; con Sherman Cárdenas, Johan Caballero y especialmente Kelvin Osorio, hay ataque, imaginación, sociedades y gol. De las 25 anotaciones albirrojas este semestre, 11 han sido de estos tres jugadores, siendo Osorio el goleador del equipo, con 6 dianas.



Debilidades



- Defensa débil: esta vez se ha fallado mucho en la línea del fondo. De 18 partidos, en nueve se recibieron goles, pues la zaga dejó ver desconcentraciones, errores en los cierres, malas entregas y problemas en pelota quieta. Por eso su arquero ha sido figura y también sacrificado. Hay que fortalecerse en esta fase final.



- El calendario: como todos los equipos que arrancan fase de grupos de Copa Libertadores o Sudamericana, se vienen semanas de partidos cada tres días, con viajes internacionales mientras se atienden las llaves de cuartos de final de la Liga. Hay que tener plantel suficiente, capaz, y en buen estado de salud. Difícil panorama.



- Jerarquía: Santa Fe en fases finales ha sido débil contra equipos grandes. Perdió la final 2020 contra América, equipo que además lo eliminó de la Copa Colombia. Contra Nacional también falló en Copa Colombia 2019, y se teme, por lo sucedido en las últimas finales, que siga con esa constante. Es el fantasma que persigue al cardenal y a Harold Rivera: superar a los históricos.



Figura: Leandro Castellanos

'Dame un goleador y un buen arquero y soy campeón'. El dicho es tan antiguo como el fútbol pero es absolutamente cierto. Y en el caso de Santa Fe, con Leandro Castellanos en el arco, sencillamente no caben las dudas.

Atlético Junior, por la contundencia





Fortalezas



¡Nómina de lujo! Junior es uno de los equipos más fuertes y con más figuras a disposición: del arquero Sebastián Viera, pasando por Teófilo Gutiérrez, Miguel Borja, Fuentes, Velasco, Didier Moreno, Larry Vásquez o Fabián Sambueza, es un equipo con al menos dos nóminas competitivas para torneo local e internacional. Para la muestra un botón: 24 millones de dólares cuesta la plantilla, según Transfermarket.



Arsenal ofensivo. Con los mencionados Borja (16 remates a puerta) y Teófilo y gracias a socios como Hinestroza, autor de 4 asistencias, Junior es un equipo con mucha pólvora en el ataque. Cetré, González, Pajoy, Moreno, Luis Sandoval y Carmelo Valencia completan la nómina de atacantes, con hombres como el argentino Sambueza o Manjarrés como socio, no debería ser un equipo que pase dificultades ante el arco rival.



Un arquerazo. Es verdad que Junior ha tenido fallas defensivas importantes y que eso lo obligó a llegar con alguna posibilidad de eliminación a la última fecha, en la que descansó, pero tiene la tranquilidad de contar con uno de los mejores arqueros de la Liga: Sebastián Viera. No solo los evita sino que, de tiro libre, los hace.



Debilidades



Juego irregular. La gran curiosidad del Junior es que con una nevera llena suele tener serios problemas de hambre. La nómina es rica y variada y la verdad es que da resultados, pues está en cuartos de final de Liga y en fase de grupos de la Copa Libertadores (superó a Bolívar de Bolivia), pero el juego no es contundente y eso quedó en evidencia en el torneo internacional. Las miradas apuntan al técnico Amaranto Perea, quien no ha logrado articular el equipo para aprovechar todo su potencial.



Goleadores sin gol. Buena parte de los problemas de Junior parten de la generación ofensiva, que no ayuda a los goleadores de los que dispone en la cancha. Borja, por poner un ejemplo, es el goleador con 6 tantos en 16 remates a puerta. En condiciones normales, un exganador del premio al mejor de América tendría cifra de dos dígitos a esta altura del torneo y no es así. Junior terminó la ronda con una diferencia de gol de +8, que no es malo pero sí muy lejos de +22 de Nacional o el +11 de Santa Fe.



¿Cuál será el foco? Un tema con Junior es que, una vez se clasificó a la ronda de grupos de la Copa Libertadores, se vio obligado a repartir la atención en dos frentes. Si ha costado con un solo rival en tercera fase y el torneo doméstico, ¿qué será con tres rivales en el grupo, que son nada menos que River Plate, Fluminense y el ya conocido Santa Fe? Es la pregunta de los hinchas y de los analistas por igual.



Inexperiencia del DT. Mientras Harold Rivera es un entrenador con mucha experiencia y que ha hecho escuela en varios clubes, esta es la primera experiencia de Amaranto Perea en la Primera A y la realidad es que le ha costado. En su defensa tiene los resultados suficientes para defender su continuidad. Pero las dudas no pasan por el qué sino por el cómo, y es la irregularidad del juego de su Junior. La presión de las instancias finales podría jugarle en contra.



Figura: Miguel Borja



El excampeón de Libertadores, mundialista y goleador de raza, necesita ir por la recuperación en esta recta final de la Liga. Es muy probable que termine este semestre su vínculo con Junior, que lo tiene cedido desde Palmeiras, con lo cual es una motivación irse campeón del equipo de sus amores.