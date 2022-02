Santa Fe y Junior, entre ensayo y el error: análisis del 2-1 cardenal

Santa Fe venció 1-0 a Junior y logró los tres puntos, en un duelo donde ambos equipos, en su estilo, buscaron hacer daño. Los dos buscaron imponer condiciones. Buen partido de la fecha 4 de la Liga BetPlay I-2022.



Ocasiones creadas de parte y parte, donde el error y aprovecharlos fue virtud. La sensación en ambos bandos es parecida, superioridad de cada uno ¿la diferencia, más allá de los goles? Los visitantes se fueron con la desazón de no sacar un buen resultado, por la propuesta de salir al ataque en la altura.



Un breve análisis, de lo que fue el desarrollo de los 90 minutos, por parte de FUTBOLRED.



Los primeros minutos del compromiso fueron para Junior, que empezó a asomarse, tratando de imponer condiciones. De hecho, Cruz Real sorprendió con el posicionamiento de Viáfara, que se acomodó como volante externo, aportando en ataque.



Esquema claro, intentando mantenerlo. 4-2-3-1. Carmelo pasó a ser el nueve de referencia, tras la lesión de Uribe durante el calentamiento.



Por los lados de Santa Fe, el retorno de Yulián Anchico al medio campo llamó la atención. 4-3-3 y 4-3-2-1 en ocasiones, siendo este último el más usado cuando los Leones trataban de posicionarse en ataque, siendo Mier y De La Rosa los retrasados para buscar romper el esquema, además, aprovechando la constante salida de Morelo.



La paciencia fue constante para Junior, tratar de elaborar y por poco le sirve, pero Castellanos se mostró imponente en el arco. La alternancia entre Moreno y Giraldo sirvió en el primer tiempo, siendo el número 7 fundamental para generar espacios y sacar de la presión que intentaba hacer Santa Fe.



El juego directo ha sido uno de los preceptos de Cardetti, sin embargo, el gol llegó en una jugada en combinación que propiciaron en el medio campo, Pedroza asistió, pero Morelo salió de su zona, para darle paso a De La Rosa, que definió de gran manera.



Cruz Real sigue en la explotación de variantes. Sacó a Carmelo y Sambueza para darle paso a Hinestroza y Cabrera. Dejando a Cetré como nueve, con la labor de salir, fungiendo de falso delantero, para aprovechar espacios.



El error y desconcentración le pasó factura en un partido que los leones tenían a parecer controlado. De allí, el error de Ortiz terminó en el empate de Junior.



Volvió mover el tablero Cruz Real. Mandó al campo a Homer Martínez, para darle paso al 5-4-1, procurando guardar el resultado. Los errores no faltaron para Junior, que determinó el segundo del león. Ortiz se adelantó ante el espacio que dejó Cetré e Hinestroza, que buscaron presionar a Malagón, remate del central y al fondo.



Para destacar en Santa Fe: Yulián Anchico se complementó bien con Pedroza y Sánchez, siendo fundamentales para la distribución de la pelota, cuando no se jugó en largo.



Wilfrido De La Rosa no solo funcionó como extremo, cuando tuvo que llegar al centro, cumplió no solo por el gol, sino en el desequilibrio y la asociación con sus compañeros.



Junior, encaminado a una idea clara, pero intensa: el mismo Carmelo Valencia lo dijo, sorprende y gusta, ese sello de jugar a una velocidad, cuando sea lo necesario.



Los ajustes tácticos, desde las indicaciones y el ordenamiento en cancha sorprende, de pasar a poblar la media cancha, a jugar con cinco defensores, es muestra del trabajo, de esa posibilidad de acoplarse a las distintas situaciones que indica el juego.