Independiente Santa Fe ganó, gustó, goleó para dormir octavo en liga

Con nuevo timonel dirigido por Agustín Julio y Grigori Méndez, Santa Fe cortó una racha negativa de cuatro jornadas sin conocer la victoria. Tras la crisis, y la salida de Martín Cardetti, supieron ahuyentar los problemas de las caídas en el rentado local y volvieron a un triunfo importante para decir presentes en el selecto grupo de los ocho. Una jornada sabatina donde dormirán adentro de los cuadrangulares finales.

En FUTBOLRED analizamos la victoria de Santa Fe:

Regresaron los estandartes: Independiente Santa Fe contó con el regreso de jugadores importantes en la medular como Carlos Sánchez y Juan Sebastián Pedroza. Pedroza en una posición distinta a como lo alineaba el argentino, pues no tuvo tanta llegada a área rival, pero fue la figura con dos asistencias.

Poco en la primera parte, demoledor en la segunda: con muy poco verdaderamente, Santa Fe encaminó la victoria desde el primer capítulo. Solo tuvo una oportunidad en los primeros minutos con una gran atajada de Jorge Soto. Tras el asedio de Jaguares, los cardenales abrieron la llave con un gol aislado de otro partido.

Jaguares dominó en gran parte de los primeros 45 minutos, pero todo cambió con un tremendo golazo de Neyder Moreno a los 37’. Ya en el complemento, Santa Fe fue otro con un monólogo demoledor. Juan Sebastián Pedroza asistió a los 56’ a Jersson González que aumentó. A falta de ocho minutos, Matías Mier puso el tercero, y Harold Gómez el definitivo en el agregado. Fueron muy efectivos a lo largo de los 90 minutos aprovechando las que tuvieron.

Los cambios sirvieron: las variantes de Agustín Julio y Grigori Méndez dieron sus frutos cambiando el andar del partido. Jonathan Herrera entró por Andrey Estupiñán y estuvo cerca de marcar.

Posteriormente, Grigori Méndez aconsejó mover al equipo con el ingreso de Matías Mier en lugar de Neyder Moreno y con solo un minuto en cancha, una gran jugada que el uruguayo concluyó fue el tercer tanto. Agustín Julio se le acercó a Grigori para felicitarlo por esa lectura de juego. Las variantes pusieron su granito de arena, y Matías estuvo cerca de volver a anotar, pero Jorge Soto atajó.

90 minutos sin expulsados: sin duda alguna, otro de los grandes problemas en Independiente Santa Fe es los recurrentes jugadores que no completan un partido por expulsiones. Los cardenales han pegado de lo duro en el torneo, no en vano, es el equipo con más tarjetas rojas en la temporada con ocho. Siete de ellas en Liga BetPlay. Afortunadamente, Carlos Betancur no sacó del juego a ninguno en esta ocasión.