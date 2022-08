¡Santa Fe, un león que quiere seguir rugiendo! Visita a Medellín

El Atanasio Girardot, ese escenario en donde habrá un duelo de rojos en busca de un ganador. Un equipo que aparece afuera de los ocho se medirá a uno que está dentro, y quiere seguir ascendiendo casillas en la parte alta de la tabla. Alfredo Arias dejó las críticas atrás utilizando sus mismos elementos en cada partido semana tras semana y consolidándose en la Liga BetPlay 2022-II.

Santa Fe suma tres victorias en el torneo, y aspira conseguir su cuarto triunfo. Como si fuera poco, de sumar de a tres, confirmará una racha positiva de tres conquistas consecutivas. El primero fue Deportivo Pereira en condición de visitante con gol de Andrey Estupiñán, y su segunda víctima fue Deportes Tolima. Wilson Morelo viene de marcar gol tras tres fechas sin conseguirlo. Por coincidencia, ambas alegrías fueron sufridas y agónicas.



Ahora tendrán que volver a salir del Nemesio Camacho El Campín para visitar a un Deportivo Independiente Medellín que no sabe lo que es ganar en el certamen desde la segunda jornada cuando vencieron a Patriotas por la mínima diferencia. Una caída más podría poner en problemas a David González en la dirección técnica. Solo ha sumado un punto en sus últimos tres juegos ligueros. Tampoco levantó en Copa pese a quedarse con la serie ante el Deportes Tolima, perdió en casa 0-1.



En los últimos días, Independiente Santa Fe se quedó esperando la posibilidad de fichar a Yeison Gordillo mientras que el Medellín firmó a Daniel Torres quien también estaba en los planes de los cardenales buscando un regreso de ambos volantes de marca. Gordillo llegó a Junior, por lo cual los capitalinos cerraron sus fichajes con Jonathan Barboza, un volante por derecha uruguayo que fue dirigido por Alfredo Arias en el 2019 en el Montevideo Wanderers. Barboza también tuvo un paso corto por el Medellín.



Sin embargo, Jonathan Barboza no fue convocado recién llegado, por lo cual, ese medio campo estará conformado por Carlos Sánchez, Harold Rivera, Matías Mier y Neyder Moreno como habitualmente forma Santa Fe. Adelante estarán Wilson Morelo y Andrey Estupiñán, pues Alfredo Arias con la nómina que tiene no se esperan novedades.



Además, Alfredo Arias sigue incorporando juveniles, nuevamente depositó su confianza en Johan Torres y Daniel García quienes ya debutaron contra el Deportes Tolima. Wilfrido De La Rosa es la única baja confirmada que tendrá Arias en su esquema después de la lesión que sufrió contra el Deportivo Pereira. Los datos en el mano a mano entre ambas escuadras favorecen a los capitalinos. Pues Santa Fe no recibe gol del Medellín en los últimos cinco juegos disputados.



¡Ya estamos en Medellín ✈️!



Estos son los convocados por el DT Alfredo Arias 🦁 para la Fecha 8 🏆.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/QLQ6slN4iS — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 20, 2022

Alineación probable:

Leandro Castellanos; Edwin Herrera, Geisson Perea, José Aja, Dairon Mosquera; Carlos Sánchez, Harold Rivera, Matías Mier, Neyder Moreno; Wilson Morelo y Andrey Estupiñán. DT: Alfredo Arias

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Jorge Duarte (Santander)

T.V.: WIN Sports +