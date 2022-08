DIM a cortar la mala racha en Liga: recibe a Santa Fe en el Atanasio

Deportivo Independiente Medellín recibe este sábado, desde las 8:15 de la noche a Independiente Santa Fe, por la octava fecha en la Liga II-2022. Tras cinco fechas sin ganar, el poderoso necesita sumar una victoria que lo vuelva a meter en carrera por un lugar en el grupo de los ocho, al frente está el conjunto cardenal que ha venido mejorando su nivel y de la mano del uruguayo Alfredo Arias quiere seguir en ese ascenso futbolístico.

Una novedad tendrá el rojo con respecto al equipo que avanzó a la semifinal de la Copa Colombia 2022 contra Deportes Tolima. Se trata de Miguel Monsalve, quien volvió tras su paso por la Selección Colombia sub 20, en un microciclo de trabajo realizado en Barranquilla. El departamento médico sigue sin novedades; David Loaiza, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez y Didier Bueno avanzan en sus respectivas recuperaciones.



David González, entrenador del equipo antioqueño habló sobre lo que dejó la clasificación a las semifinales de la Copa Colombia 2022. “La forma que se dio el resultado no fue la mejor, pero era una serie de 180 minutos y había que pasar. Cuando se pierde un partido en casa, es normal que se sienta un sinsabor. Tuvimos pasajes donde Tolima nos hizo daño, después fue un partido con mucho trámite, tampoco estuvimos colgados de los palos, pero nos hubiese gustado más poder ofensivo. Estamos en semifinales y nos llena de motivación para mejorar y pelear por un título”.



En cuanto a la preparación para este partido, el entrenador destacó que “anímicamente el grupo está muy bien, a veces uno necesita tocar un poco de fondo para tener un nuevo aire. En la parte física, necesitamos esas 48 horas para que el jugador esté fresco. Nosotros en los entrenamientos después del partido contra Tolima, hemos implementado cosas que ojalá nos sirvan y que lo planeado nos pueda salir de la mejor manera. Buscaremos los tres puntos que lo necesitamos”.



Además, el estratega evaluó los debuts de Jordy Monroy y Daniel Torres en el encuentro anterior contra los ‘pijaos’. “Jordy (Monroy) salió con una molestia, nada grave. Con muy buena vocación ofensiva y defensiva. Daniel (Torres) mostró lo que ya estábamos acostumbrados, sabemos lo que puede ofrecer al equipo desde su equilibrio, visión y liderazgo. Estamos muy contentos con el debut de ellos”.



Finalmente, el ídolo rojo invitó a que la afición los acompañe en la noche sabatina. “Somos conscientes del momento en el que estamos viviendo, queremos que los hinchas nos acompañen, que estén con la mejor energía en la cancha. Si se quieren manifestar, que pase lo que pase. Nosotros desde nuestro lugar, queremos darles una alegría, y que se vayan felices a sus casas”.



Datos entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe



Por Liga colombiana, Independiente Medellín e Independiente Santa Fe se enfrentaron en 220 oportunidades, el saldo es de 77 triunfos para los antioqueños contra 81 de los capitalinos y 62 empates. En cuanto a goles marcados, 293 fueron para el poderoso y 299 de los cardenales.



Independiente Santa Fe no recibió gol en ninguno de sus últimos cinco partidos de Primera División ante Independiente Medellín (tres victorias, dos empates). Es la mejor racha de arcos imbatidos para cualquiera de los dos equipos en el siglo XXI en los enfrentamientos entre sí.



Independiente Medellín perdió dos de sus últimos tres partidos (un empate) en la Liga II-2022 (1-0 vs Cortuluá y 4-2 vs Junior), después de haber perdido apenas dos de sus 20 anteriores en Primera



División (nueve victorias, nueve empates, dos derrotas), siendo una de ellas por la vía administrativa (3-0 vs Jaguares de Córdoba).



Independiente Santa Fe ganó sus últimos dos partidos de la Liga II-2022 (0-1 vs Deportivo Pereira y 2-1 vs Deportes Tolima), pero no hila más triunfos en Primera División desde una racha de cuatro entre enero y febrero de 2021.



Independiente Medellín remata, en promedio, a 18.1 metros del arco rival en esta Liga II-2022, la distancia más baja del torneo.



Harold Rivera, de Independiente Santa Fe, es el jugador de la Liga II-2022 que más faltas ha cometido en el torneo (20), viendo cuatro tarjetas amarillas hasta el momento (máximo registro junto a otros cinco jugadores).



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Jordy Monroy, Víctor Moreno, Jorge Segura, Yulián Gómez; Daniel Torres, Andrés Ricaurte, Christian Marrugo; Miguel Monsalve, Jean Pineda, Luciano Pons.

D.T.: David González.



Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Jorge Duarte (Santander)

VAR: Jorge Guzmán (Norte de Santander)

T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8