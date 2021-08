A seguir subiendo el nivel: Santa Fe recibirá a Equidad por Liga

Santa Fe quiere mantener el buen nivel, desde lo estratégico, tras la victoria en el clásico capitalino contra Millonarios, de la semana pasada. El partido contra Equidad podría ser ese envión anímico que los acerque, cada vez más, a la zona de los clasificados de final de año. Similar situación la que tiene Equidad, pues el arranque liguero no ha sido el mejor, sin conocer la victoria, sumando dos empates y dos derrotas.



En el caso de los cardenales, está en duda la presencia de jugadores como Enrique Serje, Dairon Mosquera, Auli Oliveros y Miguel Nazarith. Los de Harold Rivera, ganaron los duelos más recientes contra Equidad, cuatro de cinco, con un solo empate y los aseguradores no derrotan de visita al león desde abril del 2018, con un 0-2.



Los cardenales buscarán levantar el nivel en casa, pues acumulan dos derrotas seguidas en El Campín y cinco partidos sin conocer el triunfo. Pero el panorama en el verde bogotano no es el mejor, pues llevan siete partidos sin ganar, no ganan a domicilio desde abril, cuando derrotaron al América.



Además, Equidad es el único equipo de la Liga BetPlay que aún no sabe que es anotar en el presente certamen, pese a completar ya seis remates al arco y provocar 35 chances en ofensiva. En el historial, se han enfrentado en 56 ocasiones, con 29 triunfos de Santa Fe, 14 para Equidad y 13 igualdades.



Santa Fe vs Equidad

Estadio El Campín

Hora: 7:30 p.m.

TV: Win Sports +