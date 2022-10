Santa Fe no puede ceder: recibe a Envigado con urgencia en los ocho

Después de cumplir con la agenda y dejar un empate a un tanto contra Atlético Nacional por el juego aplazado de la decimotercera jornada, Santa Fe quiere salir de esa montaña rusa que vive en el certamen. Entra a los ocho, y luego ve la inestabilidad por lo apretado que está el torneo, y vuelve a encontrarse afuera del selecto grupo de clasificados.

Y es que Alfredo Arias lo sabe, tras el mar de irregularidades que tuvo Independiente Santa Fe con Martín Cardetti y luego la dupla Agustín Julio y Grigori Méndez en el semestre pasado que no lograron clasificarse, el uruguayo está condicionado de volver a poner el nombre del club cardenal en donde se merece históricamente, y es nada más ni nada menos que dentro de los ocho.



En estos momentos, Santa Fe sigue con esa inconsistencia en la Liga BetPlay 2022-II de verse clasificado, y de la noche a la mañana en la siguiente fecha no logra mantener esa posición. Los empates en las últimas fechas como contra Nacional no permitieron que Alfredo Arias y sus dirigidos gozaran de estar sembrados en la fiesta grande.



Sin embargo, Independiente Santa Fe dejó buenas sensaciones en el empate a un tanto contra Atlético Nacional, tanto así que Kevin Mier terminó siendo una figura en una noche de arqueros, pues José Silva salvó milagrosamente una acción que pudo terminar con las ilusiones cardenales.



Con los regresos de Edwin Herrera como opción en la banda derecha, sumado a Jonathan Barboza que vuelve tras pagar la fecha de sanción al ser expulsado contra Unión Magdalena, y Dairon Mosquera que se recuperó de un esguince del complejo externo del cuello del pie izquierdo.



Los regresos en Santa Fe logran sanar una que otra posición, pues cuenta con tres bajas importantes. Leandro Castellanos sufrió una lesión contra Unión Magdalena en el isquiotibial izquierdo, por lo cual, José Silva será seguramente el guardián en el arco cardenal. Carlos Lizarazo no mantiene regularidad y volvió a recaer en un golpe, de hecho, el mismo que aqueja Castellanos. Además de José Enamorado por un esguince del complejo externo del cuello del pie izquierdo.



José Enamorado ha sido uno de los pedidos de Alfredo Arias, y también se convirtió en un jugador blindado por el uruguayo. Lo conoce bien, ha venido dejando buenas impresiones, pero debe soltar más el balón y jugar más para el equipo. Sin embargo, es una baja sensible en el ataque. Arias también le ha dado oportunidades a juveniles, en esta oportunidad, Juan Camilo Aristizábal, volante de 21 años tendrá la posibilidad de ver minutos.



Alineación probable:

José Silva; Edwin Herrera, José Aja, Geisson Perea, Dairon Mosquera; Carlos Sánchez, Harold Rivera, Matías Mier, Andrey Estupiñán, Wilfrido de la Rosa y Wilson Morelo. DT: Alfredo Arias.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Hora: 8:15 P.M.

Árbitro: Edilson Ariza (Santander)

TV: Win Sports +