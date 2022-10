Santa Fe se juega la vida en Liga: Pinto con Cali quiere ser verdugo

Pese a la doble derrota consecutiva, 4-0 ante Alianza Petrolera y 2-1 frente a Jaguares, Santa Fe sigue metido en la pelea por clasificar a los cuadrangulares semifinales. La derrota de Unión Magdalena a manos de La Equidad le dio un "empujón" y sin haber jugado se puso octavo. Ahora, frente al Deportivo Cali que marcha invicto en la era Jorge Luis Pinto, tendrá que defender su lugar en la tabla.



El equipo de Alfredo Arias tendrá que salir a ganar para no complicar su clasificación. La buena noticia es que este semestre no conoce derrota en El Campín, al menos por Liga. Sus cinco últimos resultados fueron 2-1 a Patriotas y Pasto, 1-1 con Nacional, 1-0 a Envigado y 3-2 a Millonarios. Justamente, su última victoria en casa se dio en el clásico, protagonizando una impresionante remontada.

En Bogotá, Santa Fe no ha conseguido buenos resultados frente al equipo azucareros desde 2017. Esa última vez que ganó lo hizo por 2-0, con goles de Baldomero Perlaza y Ánderson Plata. Después de eso ha encajado tres derrotas y un empate. La última vez que se citaron en El Campín, el León cayó 1-2 (goles de Jhon Vásquez y Kevin Balanta, por Cali. Kelvin Osorio descontó por Santa Fe).



El reto de Arias será acabar con el invicto de Jorge Luis Pinto, extécnico de Millonarios, quien desde su llegada al Cali ha sumado un triunfo y un empate. Solo un triunfo los mantendrá en la conversación sin esperar otros resultados. Los de la visita, que están eliminados hace varias fechas, no solo saldrán a amargarle la clasificación a Santa Fe. Ellos también necesitan sumar pensando en el descenso del próximo año, al que llegarán comprometidos.



El partido de este sábado será especial para el hincha cardenal. Será escenario de un homenaje a Yulián Anchico, uno de los jugadores más queridos en la historia reciente de Santa Fe, quien disputó 376 partidos con la camiseta albirroja, con la que marcó 23 goles y celebró ocho títulos, entre ellos la Copa Sudamericana y la Suruga Bank. Será la despedida oficial para Anchico y aguardan porque no se nuble con una derrota.



Santa Fe vs Deportivo Cali

​Día: Sábado, 22 de octubre

Hora: 2:00 pm

Estadio: El Campín

Árbitro: Éder Vergara

TV: Win Sports +



Alineación problable

José Silva; Carlos Moreno, José Aja, Geisson Perea, Jonathan Herrera; Carlos Sánchez, Jhojan Torres; Wilfrido de la Rosa, Neyder Moreno, Matías Mier; Wilson Morelo.

